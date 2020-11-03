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С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М

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(2 голосов)

Немцы уже едут

С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
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Пресс-служба донецкого "Шахтера" поделилась списком из 23 футболистов, на которых главный тренер команды Луиш Каштру рассчитывает в рамках матча 3-го тура главного клубного европейского турнира. Напомним, поединок начнется сегодня, 3 ноября, в 19:55 по киевскому времени. Вся заявка выглядит следующим образом:

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Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков

Нападающий: Жуниор Мораес

⚒ Заявка «Шахтера» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» (Менхенгладбах). ⠀ ???? Ваш идеальный состав на игру? #ШахтерБоруссия ⠀ ⚒ Shakhtar's squad list for the @ChampionsLeague match vs Monchengladbach. ⠀ ???? What’s your dream team for the game? #ShakhtarBMG ⠀ ⚒ Заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з «Боруссією» (Менхенгладбах). ⠀ ???? Ваш ідеальний склад на гру? #ШахтарБоруссія ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #Боруссия #Borussia #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
03.11.2020 в 13:01
Дідугани повернуться, але упевненості в них нема.
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