С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М

Пресс-служба донецкого "Шахтера" поделилась списком из 23 футболистов, на которых главный тренер команды Луиш Каштру рассчитывает в рамках матча 3-го тура главного клубного европейского турнира. Напомним, поединок начнется сегодня, 3 ноября, в 19:55 по киевскому времени. Вся заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Бондарь

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков

Нападающий: Жуниор Мораес