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С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
Немцы уже едут
Пресс-служба донецкого "Шахтера" поделилась списком из 23 футболистов, на которых главный тренер команды Луиш Каштру рассчитывает в рамках матча 3-го тура главного клубного европейского турнира. Напомним, поединок начнется сегодня, 3 ноября, в 19:55 по киевскому времени. Вся заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Майкон, Судаков
Нападающий: Жуниор Мораес
⚒ Заявка «Шахтера» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» (Менхенгладбах). ⠀ ???? Ваш идеальный состав на игру? #ШахтерБоруссия ⠀ ⚒ Shakhtar's squad list for the @ChampionsLeague match vs Monchengladbach. ⠀ ???? What’s your dream team for the game? #ShakhtarBMG ⠀ ⚒ Заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів з «Боруссією» (Менхенгладбах). ⠀ ???? Ваш ідеальний склад на гру? #ШахтарБоруссія ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #Боруссия #Borussia #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL
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