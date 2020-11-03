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Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо, 4 ноября 2020

Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Об этом матче нужно знать две вещи. Во-первых, "Динамо" здесь настолько явный аутсайдер, насколько это вообще возможно. Индивидуальный и командный класс, сыгранность, фактор своего поля - на стороне "Барсы" абсолютно все. Ну и во-вторых, встреча находится под серьезной угрозой срыва.

После вспышки коронавируса в заявке киевлян осталось лишь 13 человек из списка "А". Это минимальное допустимое УЕФА число. Если еще хотя бы один игрок "Динамо" сдаст положительный тест - все, приплыли. Матч придется переносить.

Сможет ли Киев повторить подвиг "Шахтера", который даже без заболевшей основы победил "Реал" на "Бернабеу" - узнаем в среду, 4 ноября, на Футбол 2. Начало игры "Барселона" - "Динамо" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Динамо" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Динамо" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австрия – DAZN, Sky Go, Sky Sport 1/HD
  • Бельгия – Proximus Sports
  • Бразилия – TNT Brasil, Esporte Interativo Plus, TNT Go
  • Великобритания – BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 3, BT Sport Extra
  • Германия – Blue Sport, Sky Ticket, Sky Go, DAZN, Sky Sport 1/HD
  • Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
  • Италия – Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 253
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – Ziggo Sport Voetbal, SBS 6
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
  • США – ZonaFutbol, TUDN App, TUDN.com, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN Radio, Univision NOW, TUDNxtra
  • Франция – Téléfoot Stadium 4, RMC Sport en direct
  • Хорватия – Klik SPORT, Planet Sport 1
  • Чехия – O2 TV
  • Швейцария – Blue Sport, Sky Sport 1/HD
  • Швеция – Viaplay Sweden, V Sport 1
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В статье: Барселона Динамо (Киев) коронавирус
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