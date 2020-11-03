Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом матче нужно знать две вещи. Во-первых, "Динамо" здесь настолько явный аутсайдер, насколько это вообще возможно. Индивидуальный и командный класс, сыгранность, фактор своего поля - на стороне "Барсы" абсолютно все. Ну и во-вторых, встреча находится под серьезной угрозой срыва.

После вспышки коронавируса в заявке киевлян осталось лишь 13 человек из списка "А". Это минимальное допустимое УЕФА число. Если еще хотя бы один игрок "Динамо" сдаст положительный тест - все, приплыли. Матч придется переносить.

Сможет ли Киев повторить подвиг "Шахтера", который даже без заболевшей основы победил "Реал" на "Бернабеу" - узнаем в среду, 4 ноября , на Футбол 2 . Начало игры "Барселона" - "Динамо" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Динамо" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Динамо" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут: