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Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Барселона - Динамо, 4 ноября 2020
Об этом матче нужно знать две вещи. Во-первых, "Динамо" здесь настолько явный аутсайдер, насколько это вообще возможно. Индивидуальный и командный класс, сыгранность, фактор своего поля - на стороне "Барсы" абсолютно все. Ну и во-вторых, встреча находится под серьезной угрозой срыва.
После вспышки коронавируса в заявке киевлян осталось лишь 13 человек из списка "А". Это минимальное допустимое УЕФА число. Если еще хотя бы один игрок "Динамо" сдаст положительный тест - все, приплыли. Матч придется переносить.
Сможет ли Киев повторить подвиг "Шахтера", который даже без заболевшей основы победил "Реал" на "Бернабеу" - узнаем в среду, 4 ноября, на Футбол 2. Начало игры "Барселона" - "Динамо" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Динамо" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Динамо" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австрия – DAZN, Sky Go, Sky Sport 1/HD
- Бельгия – Proximus Sports
- Бразилия – TNT Brasil, Esporte Interativo Plus, TNT Go
- Великобритания – BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 3, BT Sport Extra
- Германия – Blue Sport, Sky Ticket, Sky Go, DAZN, Sky Sport 1/HD
- Испания – Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
- Италия – Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 253
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport Voetbal, SBS 6
- Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
- США – ZonaFutbol, TUDN App, TUDN.com, CBS All Access, TUDN USA, UniMás, TUDN Radio, Univision NOW, TUDNxtra
- Франция – Téléfoot Stadium 4, RMC Sport en direct
- Хорватия – Klik SPORT, Planet Sport 1
- Чехия – O2 TV
- Швейцария – Blue Sport, Sky Sport 1/HD
- Швеция – Viaplay Sweden, V Sport 1
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