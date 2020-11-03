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AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли
Нет вратарей, заявленных по списку А
В понедельник "Динамо" приземлилось в Барселоне без тринадцати игроков, девять из которых отсутствуют из-за вспышки коронавируса. Во вторник в десять утра по местному времени украинская команда должна была пройти еще один тест ПЦР, результаты которого будут известны около 19-и вечера этого же дня.
Сейчас по списку А заявленные тринадцать футболистов – и это минимум, который разрешается соответствующим протоколом УЕФА о проведении матча в установленные сроки. Если хотя бы у одного игрока из списка А будет обнаружен положительный результат, матч могут перенести. Хотя издание AS акцентирует внимание на том, что УЕФА уже имеет основания перенести эту игру.
Все дело в том, что Глава J.2.1 Приложения J протокола Covid-19 требует 13 доступных для игры футболистов, заявленных по списку А. Среди них должен быть как минимум один вратарь. Но все три голкипера, которые прибыли из "Динамо" в Барселону, зарегистрированные по списку В.
В то же время, издание отмечает, что протокол является очень гибким и оставляет возможности для маневров. Именно поэтому УЕФА пока не переносит матч.
Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должен состояться 4-го ноября в 22:00. Из-за вспышки коронавируса киевляне сыграют без Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.
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