AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли

В понедельник "Динамо" приземлилось в Барселоне без тринадцати игроков, девять из которых отсутствуют из-за вспышки коронавируса. Во вторник в десять утра по местному времени украинская команда должна была пройти еще один тест ПЦР, результаты которого будут известны около 19-и вечера этого же дня.

Сейчас по списку А заявленные тринадцать футболистов – и это минимум, который разрешается соответствующим протоколом УЕФА о проведении матча в установленные сроки. Если хотя бы у одного игрока из списка А будет обнаружен положительный результат, матч могут перенести. Хотя издание AS акцентирует внимание на том, что УЕФА уже имеет основания перенести эту игру.

Все дело в том, что Глава J.2.1 Приложения J протокола Covid-19 требует 13 доступных для игры футболистов, заявленных по списку А. Среди них должен быть как минимум один вратарь. Но все три голкипера, которые прибыли из "Динамо" в Барселону, зарегистрированные по списку В.

В то же время, издание отмечает, что протокол является очень гибким и оставляет возможности для маневров. Именно поэтому УЕФА пока не переносит матч.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должен состояться 4-го ноября в 22:00. Из-за вспышки коронавируса киевляне сыграют без Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.