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AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Нет вратарей, заявленных по списку А

AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли
UA-Футбол
Новина українською

В понедельник "Динамо" приземлилось в Барселоне без тринадцати игроков, девять из которых отсутствуют из-за вспышки коронавируса. Во вторник в десять утра по местному времени украинская команда должна была пройти еще один тест ПЦР, результаты которого будут известны около 19-и вечера этого же дня.

Сейчас по списку А заявленные тринадцать футболистов – и это минимум, который разрешается соответствующим протоколом УЕФА о проведении матча в установленные сроки. Если хотя бы у одного игрока из списка А будет обнаружен положительный результат, матч могут перенести. Хотя издание AS акцентирует внимание на том, что УЕФА уже имеет основания перенести эту игру.

Все дело в том, что Глава J.2.1 Приложения J протокола Covid-19 требует 13 доступных для игры футболистов, заявленных по списку А. Среди них должен быть как минимум один вратарь. Но все три голкипера, которые прибыли из "Динамо" в Барселону, зарегистрированные по списку В.

В то же время, издание отмечает, что протокол является очень гибким и оставляет возможности для маневров. Именно поэтому УЕФА пока не переносит матч.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" должен состояться 4-го ноября в 22:00. Из-за вспышки коронавируса киевляне сыграют без Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
03.11.2020 в 14:43
Из всех больных только четыре игроки основы , да и то двое с ротациями. К чему паника?? Ну до зимы у ДК такой список А... кто ж им доктор , что понабирали по объявлению... ШД вынес Реал с 12 игроками списка А.
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K-Spirit (Киев)
03.11.2020 в 14:25
Ну и зачем тогда вообще список "Б"? Для мебели? Тогда нужно еще подвезти травмированных Тымчика и Костевича. Играть не будут все равно, но сидеть то на скамейке смогут.
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football_soccer (Украина)
03.11.2020 в 14:15
до конца года либо матчи сборных либо оставшиеся туры Лиги чемпионов. Куда переносить то? )) очень много писанины журналисты придумывают. У Динамо достаточно людей, что бы выйти на поле и что бы делать замены. Какая там разница из какого кто списка? Это решаемые вопросы. Во времена, когда все максимально сжато и когда команда УЖЕ ПРИЛЕТЕЛА играть, ну какие могут быть переносы?
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