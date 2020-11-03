Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и Динамо - самые молодые команды двух первых туров ЛЧ
Даже моложе "Аякса"
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" - самые молодые команды двух стартовых туров ЛЧ. Об этом сообщает телеграм-канала "Бомбардир" со ссылкой на данные Wyscout.
У "горняков" средний возраст в первых турах 23,2 года, у "динамовцев" - 24,4. Также в ТОП-5 по этому показателю вошли "Аякс" (24,4), "Зальцбург" (24,7) и "Лейпциг" (25,5).
Самыми возрастными командами стартовых туров чемпионской лиги стали "Олимпиакос" (29,3), "Истанбул" (29,2) и "Интер" (28,7).
Напомним, что на этой неделе состоятся матчи третьего тура ЛЧ. Во вторник "Шахтер" встретится с гладбахской "Боруссией", а в среду - киевляне проведут поединок против "Барселоны".
Популярное сейчас
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Заявка Динамо, COVID-19 в Таврии и Милевский в Минае? Главные новости за 2 ноября. Аудио
- Mundo Deportivo: Матч Барселона - Динамо находится под угрозой срыва
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО