Куман: У Динамо есть проблемы с коронавирусом, но такое же было у Шахтера, и они обыграли Реал

Тренер "Барселоны" Рональд Куман дал комментарий перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо" Киев. Игра должна состояться в среду, начало в 22:00.

"Знаю, что у "Динамо" есть проблемы с коронавирусом. Сегодня они пройдут дополнительное тестирование. Ждем результаты. Правила УЕФА по этому поводу я не знаю, но мы готовимся к матчу. Надеюсь, он состоится. Проблема с вирусом влияет на качество состава, который есть у "Динамо", но такое же было у "Шахтера", и они обыграли "Реал". Так что мы уважаем соперника".

"Цель у нас одна - играть, создавать моменты и побеждать. Домашние матчи в Лиге чемпионов нужно выигрывать. Пока что все хорошо, у нас есть 6 очков".

"Дать отдых Лионелю Месси? Посмотрим завтра. Мы ожидаем, что соперник серьезно усложнит нам жизнь".

"Понимаю тех, кто недоволен результатами в чемпионате Испании. Могу сказать, что команде не хватает чистого форварда, но с этим придется ждать до января", - сказал Куман.