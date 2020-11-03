Тете: Несмотря на некоторую усталость, Шахтер набирает игровой темп

Вингер "Шахтера" Тете в комментарии ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией".

"Иногда смотрю матчи Бундеслиги. Понятно, что это очень сильный чемпионат, конкурентоспособный, там играют великолепные команды.

Я знаю, что "Боруссия" М находится в первой пятерке. Без всяких сомнений, это сильная команда.

Каждый футболист любит играть. Играть - это круто, независимо от сложности турнира. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп. Это хорошо для всех", - сказал Тете.