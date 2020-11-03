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Тете: Несмотря на некоторую усталость, Шахтер набирает игровой темп

Лига Чемпионов
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Вингер горняков - о матче с Боруссией

Тете: Несмотря на некоторую усталость, Шахтер набирает игровой темп
Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете в комментарии ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с гладбахской "Боруссией".

"Иногда смотрю матчи Бундеслиги. Понятно, что это очень сильный чемпионат, конкурентоспособный, там играют великолепные команды.

Я знаю, что "Боруссия" М находится в первой пятерке. Без всяких сомнений, это сильная команда.

Каждый футболист любит играть. Играть - это круто, независимо от сложности турнира. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп. Это хорошо для всех", - сказал Тете.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ТК Футбол

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