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Хавбек Барсы Педри: Мы должны повысить голевую эффективность
Каталонцы ожидают матча с Динамо
17-летний атакующий полузащитник "Барселоны" Педри принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча с киевским "
"Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность. В матче с "Динамо" хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы.
Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут.
На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда.
Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное – играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности.
Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота "Ференцвароша", чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день.
Месси очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться", - сказал Педри.
Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду 4 ноября и начнется в 22:00.
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