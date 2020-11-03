Хавбек Барсы Педри: Мы должны повысить голевую эффективность

17-летний атакующий полузащитник "Барселоны" Педри принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне матча с киевским " Динамо " в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность. В матче с "Динамо" хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы.

Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут.

На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда.

Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное – играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности.

Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота "Ференцвароша", чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день.

Месси очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться", - сказал Педри.

Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду 4 ноября и начнется в 22:00.