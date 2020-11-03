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Цитаишвили: Температура есть, а в остальном все нормально
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Полузащитник "
"У меня все хорошо. Да, температура есть, но нюх и все это есть, так все нормально.
Общался с ребятами, они говорили мне, что будут делать еще тесты. Терпения им, удачи, и главное быть командой на поле. И все получится", — сказал Цитаишвили.
Напомним, что "Динамо" перед вылетом на матча Лиги чемпионов с "Барселоной" подтвердило коронавирус у Дениса Бойко, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.
Ранее также сообщалось о COVID-19 у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
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