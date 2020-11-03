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Куман: Барселоне придется хорошенько поработать, чтобы обыграть Динамо

Лига Чемпионов
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Наставник каталонцев не ждет легкой прогулки

Куман: Барселоне придется хорошенько поработать, чтобы обыграть Динамо
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 3-го утра группового раунда Лиги чемпионов с "Динамо".

"Задача всегда одна – хорошо играть в футбол, создавать моменты и побеждать. Мы добыли шесть очков в двух предыдущих встречах Лиги чемпионов и хотим продолжить в том же ритме.

Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. "Барселоне" придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру", - сказал Куман.

Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду 4 ноября и начнется в 22:00.

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В статье: Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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