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Куман: Барселоне придется хорошенько поработать, чтобы обыграть Динамо
Наставник каталонцев не ждет легкой прогулки
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился ожиданиями от матча 3-го утра группового раунда Лиги чемпионов с "
"Задача всегда одна – хорошо играть в футбол, создавать моменты и побеждать. Мы добыли шесть очков в двух предыдущих встречах Лиги чемпионов и хотим продолжить в том же ритме.
Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. "Барселоне" придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру", - сказал Куман.
Напомним, что матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду 4 ноября и начнется в 22:00.
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