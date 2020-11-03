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Кьеллини сыграет против Ференцвароша
Игрок уже полностью восстановился от повреждения
Защитник и капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини готов сыграть против "Ференцвароша" в матче 3-го тура Лиги чемпионов, сообщает Tuttomercatoweb. Лидер "бьянконери" готовится к поединку наравне со всеми.
Кьеллини получил травму в матче против киевского "Динамо". Итальянец вернулся в общую группу "Ювентуса" еще в конце октября. При этом защитник не был заявлен на матч против "Специи", который состоялся 1 ноября.
Всего в текущем сезоне 36-летний Кьеллини сыграл 3 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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