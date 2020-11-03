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Тренер Боруссии Розе: Будем биться с Шахтером за первое место в группе
До матча остались считанные минуты
Главный тренер "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе в комментарии ТК "Футбол" высказался перед матчем 3-го тура
"Будем биться за первое место в группе. Мы наблюдали за игрой "Шахтера" в пятницу и видели, что они сделали четыре изменения, но, считаю, что удивить составом нас не удастся.
Скорее всего, увидим от "Шахтера" микс того, что он демонстрировал во встречах с "Реалом" и "Интером", – заявил Марко Розе.
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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