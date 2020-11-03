Тренер Боруссии Розе: Будем биться с Шахтером за первое место в группе

Главный тренер "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе в комментарии ТК "Футбол" высказался перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

"Будем биться за первое место в группе. Мы наблюдали за игрой "Шахтера" в пятницу и видели, что они сделали четыре изменения, но, считаю, что удивить составом нас не удастся.

Скорее всего, увидим от "Шахтера" микс того, что он демонстрировал во встречах с "Реалом" и "Интером", – заявил Марко Розе.