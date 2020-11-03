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Трубин, Корниенко и Тайсон выйдут в старте Шахтера на Боруссию
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го утра
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.
Боруссия (Менхенгладбах): Соммер, Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа, Тюрам
Запасные: Зиппель, Грюн, Херрманн, Ланг, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райнц
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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