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Трубин, Корниенко и Тайсон выйдут в старте Шахтера на Боруссию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Корниенко и Тайсон выйдут в старте Шахтера на Боруссию
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го утра Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия (Менхенгладбах).

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Вакула, Судаков, Мораес.

Боруссия (Менхенгладбах): Соммер, Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штиндль, Плеа, Тюрам

Запасные: Зиппель, Грюн, Херрманн, Ланг, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Эмболо, Райнц

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Боруссия" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
03.11.2020 в 19:23
трубина заигрывают четко-появился и леха шевченко -=НО СТОИТ ТРУБИН-
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zabo39
03.11.2020 в 19:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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tartar (Львів)
03.11.2020 в 18:59
жаль Дентіньйо з травмою.
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 18:55
Можно и без нападающих навалить полную торбу немцам!!!
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storm_ua (Николаев)
03.11.2020 в 20:17
ну ты клоун, сразу видно бунде лишу не смотришь.....Борусия уже торбу кротам наваливает. А я предупреждал, мюнхенгладбах одна из самых скоростных команд в Европе, и агрессивных
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