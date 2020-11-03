Роналду возвращается. Ювентус объявил заявку на игру против Ференцвароша

Уже завтра туринский "Ювентус" проведет матч против "Ференцвароша". Туринский клуб объявил заявку на игру.

В списке оказался Криштиану Роналду. Португалец долгое время восстанавливался от COVID-19 и пропустил два стартовых матча. Завтра он может впервые в сезоне сыграть в ЛЧ.

В первых двух турах "Ювентус" набрал три очка - обыграл "Динамо", проиграл "Барселоне".