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Роналду возвращается. Ювентус объявил заявку на игру против Ференцвароша
Португалец еще не играл в ЛЧ
Уже завтра туринский "Ювентус" проведет матч против "Ференцвароша". Туринский клуб объявил заявку на игру.
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В списке оказался Криштиану Роналду. Португалец долгое время восстанавливался от COVID-19 и пропустил два стартовых матча. Завтра он может впервые в сезоне сыграть в ЛЧ.
???? I convocati per #FerencvarosJuve ⚪️⚫️#JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/UW8weKhCeT— JuventusFC (@juventusfc) November 3, 2020
В первых двух турах "Ювентус" набрал три очка - обыграл "Динамо", проиграл "Барселоне".
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