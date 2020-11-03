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Роналду возвращается. Ювентус объявил заявку на игру против Ференцвароша

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Португалец еще не играл в ЛЧ

Роналду возвращается. Ювентус объявил заявку на игру против Ференцвароша
UA-Футбол
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Уже завтра туринский "Ювентус" проведет матч против "Ференцвароша". Туринский клуб объявил заявку на игру.

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В списке оказался Криштиану Роналду. Португалец долгое время восстанавливался от COVID-19 и пропустил два стартовых матча. Завтра он может впервые в сезоне сыграть в ЛЧ.

В первых двух турах "Ювентус" набрал три очка - обыграл "Динамо", проиграл "Барселоне".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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zabo39
03.11.2020 в 19:16
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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