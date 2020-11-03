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Делегация Динамо получила отрицательные тесты на коронавирус. Матч с Барселоной состоится
Матч Барселона - Динамо состоится по графику
Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" игроки и персонал первой команды "
Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка.
Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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Djon (Киев)
03.11.2020 в 20:09
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alexfc (Киев)
03.11.2020 в 19:44
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