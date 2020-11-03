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Делегация Динамо получила отрицательные тесты на коронавирус. Матч с Барселоной состоится

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Матч Барселона - Динамо состоится по графику

Делегация Динамо получила отрицательные тесты на коронавирус. Матч с Барселоной состоится
Новина українською

Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка.

Напомним, матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Djon (Киев)
03.11.2020 в 20:09
Отлично! Надо играть, а не болеть.
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alexfc (Киев)
03.11.2020 в 19:44
Ну и хорошо. Главное чтобы Динамо злее было. И появилась какая-то наглость спортивная. А не то убожество что было в первых двух турах.
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