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Тренер РБ Лейпцига: В двух матчах ПСЖ нам нужно набрать больше очков, чем соперник

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Битва за вторую строчку

Тренер РБ Лейпцига: В двух матчах ПСЖ нам нужно набрать больше очков, чем соперник
UA-Футбол
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Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн посетил пресс-конференцию накануне матча против "ПСЖ".

"Две игры с "ПСЖ" я могу сравнить с двухматчевым противостоянием в плей-офф. Нам просто нужно взять в этих поединках больше очков, чем наш соперник. Так что четыре очка будут очень хорошим результатом.

В Лиге чемпионов не так просто исправиться за плохие результаты, как в чемпионате страны, где играется 34 тура. Мы действительно под серьезным давлением. Но давление - это привилегия. Это означает, что на кону стоит что-то серьезное. Если бы было не так, то было бы слишком скучно.

Мбаппе и Неймар не смогут выйти на поле, и для нас это не самые плохие новости. Это выдающиеся футболисты, и с ними в составе "ПСЖ" был бы значительно сильнее. Но тут я должен сказать, что и мы были бы сильнее, если бы могли рассчитывать на всех своих игроков", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

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В первых двух турах французский и немецкий клубы набрали по три очка - обыграли "Истанбул ББ", проиграли "МЮ".

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В статье: РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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