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Малиновский остался в запасе на матч против Ливерпуля
Усилит игру во втором тайме
Один из центральных матчей сегодняшнего дня в Лиге Чемпионов - встреча "Аталанты" и "Ливерпуля".
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Стали известны стартовые составы команд. Украинец Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.
L’attesa è quasi finita! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 3, 2020
The wait is almost over! ????#AtalantaLiverpool #UCL￼ #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/wCY8DDQROX
Начало поединка - в 22:00.
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