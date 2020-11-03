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Малиновский остался в запасе на матч против Ливерпуля

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Усилит игру во втором тайме

Малиновский остался в запасе на матч против Ливерпуля
UA-Футбол
Новина українською

Один из центральных матчей сегодняшнего дня в Лиге Чемпионов - встреча "Аталанты" и "Ливерпуля".

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Стали известны стартовые составы команд. Украинец Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.

Начало поединка - в 22:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ливерпуль
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