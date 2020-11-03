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Шахтер в первом тайме матча с Боруссией не совершил ни одного фола
Настоящие джентльмены
"Шахтер" принимает гладбахскую "Боруссию" в третьем туре группового раунда
Интересно, что в первом тайме "горняки" ни разу не нарушили правила, в то время как гости сфолили 9 раз.
Также игроки донецкого клуба за первые 45 минут 4 раза пробили по воротам (1 раз в створ), а на счету "Боруссии" 13 ударов из них 5 ударов в створ, и как следствие, 4 гола.
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Комментарии (2)
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GAAD (Бучач)
03.11.2020 в 21:27
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pilips111 (Чернигов)
03.11.2020 в 21:22
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