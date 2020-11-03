Шахтер в первом тайме матча с Боруссией не совершил ни одного фола

"Шахтер" принимает гладбахскую "Боруссию" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов и горит после первого тайма со счетом 0:4.

Интересно, что в первом тайме "горняки" ни разу не нарушили правила, в то время как гости сфолили 9 раз.

Также игроки донецкого клуба за первые 45 минут 4 раза пробили по воротам (1 раз в створ), а на счету "Боруссии" 13 ударов из них 5 ударов в створ, и как следствие, 4 гола.