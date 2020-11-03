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Шахтер в первом тайме матча с Боруссией не совершил ни одного фола

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Настоящие джентльмены

Шахтер в первом тайме матча с Боруссией не совершил ни одного фола
Новина українською

"Шахтер" принимает гладбахскую "Боруссию" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов и горит после первого тайма со счетом 0:4.

Интересно, что в первом тайме "горняки" ни разу не нарушили правила, в то время как гости сфолили 9 раз.

Также игроки донецкого клуба за первые 45 минут 4 раза пробили по воротам (1 раз в створ), а на счету "Боруссии" 13 ударов из них 5 ударов в створ, и как следствие, 4 гола.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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GAAD (Бучач)
03.11.2020 в 21:27
Достойно играют (
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pilips111 (Чернигов)
03.11.2020 в 21:22
Девочки
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