Твиттер Боруссии: То чувство, когда 2:2 не будет

Шахтер после первого тайма матча Лиги чемпионов с гладбахской Боруссией горит со счетом 0:4.

При этом, официальный Твиттер немецкого клуба оригинально прокомментировал 3-й гол жеребцов: "То чувство, когда не будет 2:2".

Напомним, что в первых двух турах ЛЧ и с Интером и с Реалом Гладбах сыграл со счетом 2:2.