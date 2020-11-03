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Твиттер Боруссии: То чувство, когда 2:2 не будет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Победители могут и пошутить

Твиттер Боруссии: То чувство, когда 2:2 не будет
Новина українською

Шахтер после первого тайма матча Лиги чемпионов с гладбахской Боруссией горит со счетом 0:4.

При этом, официальный Твиттер немецкого клуба оригинально прокомментировал 3-й гол жеребцов: "То чувство, когда не будет 2:2".

Напомним, что в первых двух турах ЛЧ и с Интером и с Реалом Гладбах сыграл со счетом 2:2.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:20
Може ще бути 5 5
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