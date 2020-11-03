Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Твиттер Боруссии: То чувство, когда 2:2 не будет
Победители могут и пошутить
Шахтер после первого тайма матча
При этом, официальный Твиттер немецкого клуба оригинально прокомментировал 3-й гол жеребцов: "То чувство, когда не будет 2:2".
Напомним, что в первых двух турах ЛЧ и с Интером и с Реалом Гладбах сыграл со счетом 2:2.
TFW you can't draw 2-2 ????#DieFohlen #UCL #SHKBMG 0-3 pic.twitter.com/HVYYzPINpW— Gladbach (@borussia_en) November 3, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
- AS пишет о нарушении Динамо протокола COVID-19. Но матч с Барсой пока не перенесли
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:20
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...