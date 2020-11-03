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ЛЧ. Локомотив и Атлетико обменялись забитыми голами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Без победителя

ЛЧ. Локомотив и Атлетико обменялись забитыми голами
UA-Футбол
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В матче третьего тура Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" сыграл на выезде против "Локомотива".

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Еще в первом тайме команды обменялись голами - счет открыл Хименеса, после чего Миранчук точно исполнил пенальти. После перерыва мадридский клуб смотрелся интереснее, будучи ближе ко второму голу, но матч так и закончился вничью.

Команда Симеоне имеет в своем активе четыре очка, московский клуб - два.

"Локомотив" - "Атлетико" 1:1
Голы: Миранчук 25 (п) - Хименес 18

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В статье: Локомотив (Москва) Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2020 в 21:49
Атлетіко підорублики вже поділив?
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Gavaec (Kharkov)
03.11.2020 в 21:56
нееет,они все достались шахтеру )) - интрига была до последней секунды )), хоть поржали....
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