ЛЧ. Локомотив и Атлетико обменялись забитыми голами

В матче третьего тура Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" сыграл на выезде против "Локомотива".

Еще в первом тайме команды обменялись голами - счет открыл Хименеса, после чего Миранчук точно исполнил пенальти. После перерыва мадридский клуб смотрелся интереснее, будучи ближе ко второму голу, но матч так и закончился вничью.

Команда Симеоне имеет в своем активе четыре очка, московский клуб - два.

"Локомотив" - "Атлетико" 1:1

Голы: Миранчук 25 (п) - Хименес 18