Де Пена: В Барселоне много хороших игроков, но сейчас ей не хватает такого 9-го номера, как Суарес

Вингер " Динамо " Карлос де Пена на предматчевой пресс-конференции перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" пообщался с прессой.

- Сборная Украины обыграла сборную Испании, "Шахтер" обыграл "Реал", что нужно, чтобы "Динамо" также преподнесло сюрприз и обыграло "Барселону"?

- Завтра будет сложный матч, у нас очень много заболевших игроков. Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с "Барселоной". Но что поделать, нужно действовать по-умному, объединиться, как команда, играть на максимуме усилий и достичь максимального результата. Надеемся на самом высоком уровне сыграть завтра.

- Как вы пережили неопределенность по поводу возможности отмены матча?

- Мы утром сделали тесты и ожидали результатов, чтобы знать, сможем сыграть или нет. К счастью, за час до тренировки мы узнали, что все результаты негативные. Лично я очень хочу завтра сыграть. Мы должны думать только о самом матче, а не о дополнительных факторах. Мы находимся здесь, будем тренироваться и привыкать к стадиону, где завтра с радостью сыграем.

- Вы и Суарес из одной страны…

- Луис – нападающий, который много сделал для "Барселоны", у него была прекрасная взаимосвязь с Месси. В "Барселоне" сейчас очень много хороших игроков, которые могут прекрасно разыграть мяч в любой ситуации. Не хватает такого 9-го номера, как Луис. Команда привыкает играть теми футболистами, которые есть, которые могут заменить Месси. У них есть много вариантов, все футболисты высокого уровня, они могут быстро передвигаться. Словом, повторюсь, Суарес очень много дал клубу, но есть и другие футболисты, которые могут хорошо сыграть.