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Де Пена: В Барселоне много хороших игроков, но сейчас ей не хватает такого 9-го номера, как Суарес
Вингер Динамо - о матче с Барсой
Вингер "
- Сборная Украины обыграла сборную Испании, "Шахтер" обыграл "Реал", что нужно, чтобы "Динамо" также преподнесло сюрприз и обыграло "Барселону"?
- Завтра будет сложный матч, у нас очень много заболевших игроков. Это не те обстоятельства, в которых мы бы хотели встретиться с "Барселоной". Но что поделать, нужно действовать по-умному, объединиться, как команда, играть на максимуме усилий и достичь максимального результата. Надеемся на самом высоком уровне сыграть завтра.
- Как вы пережили неопределенность по поводу возможности отмены матча?
- Мы утром сделали тесты и ожидали результатов, чтобы знать, сможем сыграть или нет. К счастью, за час до тренировки мы узнали, что все результаты негативные. Лично я очень хочу завтра сыграть. Мы должны думать только о самом матче, а не о дополнительных факторах. Мы находимся здесь, будем тренироваться и привыкать к стадиону, где завтра с радостью сыграем.
- Вы и Суарес из одной страны…
- Луис – нападающий, который много сделал для "Барселоны", у него была прекрасная взаимосвязь с Месси. В "Барселоне" сейчас очень много хороших игроков, которые могут прекрасно разыграть мяч в любой ситуации. Не хватает такого 9-го номера, как Луис. Команда привыкает играть теми футболистами, которые есть, которые могут заменить Месси. У них есть много вариантов, все футболисты высокого уровня, они могут быстро передвигаться. Словом, повторюсь, Суарес очень много дал клубу, но есть и другие футболисты, которые могут хорошо сыграть.
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