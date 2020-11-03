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WhoScored: Трубин - худший игрок матча Шахтер - Боруссия

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Плеа заработал идеальную оценку 10.0

WhoScored: Трубин - худший игрок матча Шахтер - Боруссия
Новина українською

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах) (0:6).

Худшим игроком матча с оценкой 4.6 был признан голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

19-летний вратарь пропустил 6 голов, совершил 5 сейвов, 44 раза коснулся мяча и отдал 25 точных из 33 передач (76%).

Лучшим в составе "горняков" был признан Манор Соломон с оценкой 6.5, ну а героем матча стал форвард "Боруссии" Алассан Плеа, который сделал хет-трик и заработал идеальную оценку 10.0.

WhoScored: Трубин - худший игрок матча Шахтер - Боруссия - изображение 1
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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Алассан Плеа Анатолий Трубин
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Комментарии (3)
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учитель футбола (Львов)
03.11.2020 в 23:15
А Денисов,давече,в последнем выпуске,рассказывал,как он кайфует от игры Трубина.Хочу послушать,что теперь расскажет.
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0
0
Геродот (Винница)
03.11.2020 в 23:04
Совершенно справедливо. Явно не готов заменить Пятова. Ризник выглядит много увереннее в воротах. Надо покупать.
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+1
-1
xapyga (Запорожье)
03.11.2020 в 23:14
справедливо только что Трубин днище,но этот портал выставляет Боднарю еще не плохую оценку.После такого матча Боднаря вообще надо в глубокий запас отправить.Именно он был худший,потом труба
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0
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