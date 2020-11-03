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WhoScored: Трубин - худший игрок матча Шахтер - Боруссия
Плеа заработал идеальную оценку 10.0
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов
Худшим игроком матча с оценкой 4.6 был признан голкипер "горняков" Анатолий Трубин.
19-летний вратарь пропустил 6 голов, совершил 5 сейвов, 44 раза коснулся мяча и отдал 25 точных из 33 передач (76%).
Лучшим в составе "горняков" был признан Манор Соломон с оценкой 6.5, ну а героем матча стал форвард "Боруссии" Алассан Плеа, который сделал хет-трик и заработал идеальную оценку 10.0.
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