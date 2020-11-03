  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Левченко: 0:6, просто какие-то мальчики для битья
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко: 0:6, просто какие-то мальчики для битья

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Тяжелый день для команды Каштру

Левченко: 0:6, просто какие-то мальчики для битья
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о матче "Шахтер" - "Боруссия", в котором украинский клуб пропустил сразу шесть голов.

Читайте такжеШахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа

"0:6...Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы", - написал Евгений в социальных сетях.

Отметим, что сегодня - самое крупное домашнее поражение "горняков" в Лиге Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Евгений Левченко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
03.11.2020 в 23:02
сделали как детей--все не играли
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...