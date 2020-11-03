Левченко: 0:6, просто какие-то мальчики для битья

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о матче "Шахтер" - "Боруссия", в котором украинский клуб пропустил сразу шесть голов.

"0:6...Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы", - написал Евгений в социальных сетях.

0:6...Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 3, 2020

Отметим, что сегодня - самое крупное домашнее поражение "горняков" в Лиге Чемпионов.