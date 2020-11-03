Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: 0:6, просто какие-то мальчики для битья
Тяжелый день для команды Каштру
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о матче "Шахтер" - "Боруссия", в котором украинский клуб пропустил сразу шесть голов.
"0:6...Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы", - написал Евгений в социальных сетях.
0:6...Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 3, 2020
Отметим, что сегодня - самое крупное домашнее поражение "горняков" в Лиге Чемпионов.
Популярное сейчас
- Делегация Динамо получила отрицательные тесты на коронавирус. Матч с Барселоной состоится
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
- Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО