Капитан Боруссии: Мы провели выдающийся матч

Капитан "Боруссии" Ларс Штиндль дал свой комментарий после победы его команды над "Шахтером".

"Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это.

Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.

Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с "Интером" и "Реалом", сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали "Шахтер" и без устали атаковали", - приводит слова футболиста сайт УЕФА.

Отметим, что немецкая команда сегодня возглавила группу, набрав пять очков после трех туров.