  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан Боруссии: Мы провели выдающийся матч
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Боруссии: Мы провели выдающийся матч

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тяжело поспорить

Капитан Боруссии: Мы провели выдающийся матч
UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Боруссии" Ларс Штиндль дал свой комментарий после победы его команды над "Шахтером".

Читайте такжеШахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа

"Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это.

Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.

Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с "Интером" и "Реалом", сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали "Шахтер" и без устали атаковали", - приводит слова футболиста сайт УЕФА.

Отметим, что немецкая команда сегодня возглавила группу, набрав пять очков после трех туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...