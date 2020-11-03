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0:6. Шахтер потерпел самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в Лиге чемпионов
И крупнейшее домашнее поражение в еврокубках вообще
Поединок против "Боруссии" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа ЛЧ стал настоящим кошмаром для донецкого "Шахтера". "Горняки" пропустили шесть голов и ни одного не забили в ответ. Таким образом, установлен антирекорд домашнего поражения "Шахтера" в Лиге чемпионов – с более крупным счетом дончане никогда не уступали в этом турнире и в еврокубках вообще на своем поле.
Ранее самыми большими домашними поражениями в ЛЧ были 0:3 от "Лацио", "Милана", "Манчестер Сити" (дважды), "Аталанты" и ПСЖ. В целом же крупнейшим поражением в Лиге чемпионов для "Шахтера" являются 0:7 в 1/8-й финала ЛЧ на поле "Баварии".
Также два года назад имели место 0:6 от "Манчестер Сити" в группе ЛЧ, но тот матч был гостевым для "Шахтера".
Самые крупные поражения "Шахтера" в ЛЧ:
- 11.03.2015. "Бавария" – "Шахтер" 7:0;
- 07.11.2018. "Манчестер Сити" – "Шахтер" 6:0;
- 03.11.2020. "Шахтер" – "Боруссия" М 0:6.
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