0:6. Шахтер потерпел самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в Лиге чемпионов

Поединок против "Боруссии" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа ЛЧ стал настоящим кошмаром для донецкого "Шахтера". "Горняки" пропустили шесть голов и ни одного не забили в ответ. Таким образом, установлен антирекорд домашнего поражения "Шахтера" в Лиге чемпионов – с более крупным счетом дончане никогда не уступали в этом турнире и в еврокубках вообще на своем поле.

Ранее самыми большими домашними поражениями в ЛЧ были 0:3 от "Лацио", "Милана", "Манчестер Сити" (дважды), "Аталанты" и ПСЖ. В целом же крупнейшим поражением в Лиге чемпионов для "Шахтера" являются 0:7 в 1/8-й финала ЛЧ на поле "Баварии".

Также два года назад имели место 0:6 от "Манчестер Сити" в группе ЛЧ, но тот матч был гостевым для "Шахтера".

Самые крупные поражения "Шахтера" в ЛЧ: