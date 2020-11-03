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0:6. Шахтер потерпел самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И крупнейшее домашнее поражение в еврокубках вообще

0:6. Шахтер потерпел самое крупное домашнее поражение в истории выступлений в Лиге чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Поединок против "Боруссии" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа ЛЧ стал настоящим кошмаром для донецкого "Шахтера". "Горняки" пропустили шесть голов и ни одного не забили в ответ. Таким образом, установлен антирекорд домашнего поражения "Шахтера" в Лиге чемпионов – с более крупным счетом дончане никогда не уступали в этом турнире и в еврокубках вообще на своем поле.

Ранее самыми большими домашними поражениями в ЛЧ были 0:3 от "Лацио", "Милана", "Манчестер Сити" (дважды), "Аталанты" и ПСЖ. В целом же крупнейшим поражением в Лиге чемпионов для "Шахтера" являются 0:7 в 1/8-й финала ЛЧ на поле "Баварии".

Также два года назад имели место 0:6 от "Манчестер Сити" в группе ЛЧ, но тот матч был гостевым для "Шахтера".

Самые крупные поражения "Шахтера" в ЛЧ:

  • 11.03.2015. "Бавария" – "Шахтер" 7:0;
  • 07.11.2018. "Манчестер Сити" – "Шахтер" 6:0;
  • 03.11.2020. "Шахтер" – "Боруссия" М 0:6.
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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
03.11.2020 в 23:01
Рекорди, рекорди, рекорди)))
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0
Исследователь
03.11.2020 в 23:00
Это продолжение 0÷3от Аталанты в Харькове .
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+2
0


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