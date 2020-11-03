Лига Чемпионов
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Он не думает останавливаться. Серхио Рамос забил сотый гол за Реал
И это защитник
Мадридский "Реал" в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов играет против "Интера".
Один из голов первого тайма забил Серхио Рамос. Для испанца этот точный удар стал сотым в футболке "Реала" во всех турнирах.
©️⚽???? ¡El capitán, @SergioRamos, alcanza la cifra de 1️⃣0️⃣0️⃣ goles con la camiseta del @RealMadrid!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/nNzVVluj25— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2020
Видео гола
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 23:36
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