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Он не думает останавливаться. Серхио Рамос забил сотый гол за Реал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И это защитник

Он не думает останавливаться. Серхио Рамос забил сотый гол за Реал
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов играет против "Интера".

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Один из голов первого тайма забил Серхио Рамос. Для испанца этот точный удар стал сотым в футболке "Реала" во всех турнирах.

Видео гола

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 23:36
Капитанище!
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