Он не думает останавливаться. Серхио Рамос забил сотый гол за Реал

Мадридский "Реал" в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов играет против "Интера".

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Один из голов первого тайма забил Серхио Рамос. Для испанца этот точный удар стал сотым в футболке "Реала" во всех турнирах.

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