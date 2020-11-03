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ЛЧ. Реал - Интер 3:2. Мадрид выигрываeт финал, но не турнир

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Интер" ранен, но жив

ЛЧ. Реал - Интер 3:2. Мадрид выигрываeт финал, но не турнир
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Третий тур. Группа B

Мадрид. "Эстадио Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Интер" 3:2

Голы: Бензема 25, Рамос 34, Родриго 80 - Л. Мартинес 36, Перишич 68

"Реал": Куртуа, Васкес, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Кроос (Модрич 78), Асенсио (Родриго 63), Бензема, Азар (Винисиус 63)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Хакими, Видаль (Наингголан 87), Брозович, Янг, Барелла (Гальярдини 78), Л. Мартинес, Перишич (А. Санчес 78)

Предупреждения: Менди 47, Вальверде 62, Каземиро 85, Куртуа 90+2 - Видаль 44, Брозович 50, Барелла 72

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Уже зная о событиях в Киеве и помня о событиях в двух первых турах, спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта назвал группу B странной. И вправду. Если бы не голы после 89-ой минуты - у "Реала" и "Интера" было бы одно очко на двоих после двух туров. Да и с этими голами стало всего три. Потому Зинедин Зидан и Артуро Видаль назвали очный матч "финалом". А в финалах, как напомнил Рафаэль Варан, "Реал" умеет и любит играть. В отличие от "Интера", слабохарактерного в последние годы. Правда, ныне "нерадзурри" вернулись после 0:2 из-за своей же ошибки и углового. Но вновь проиграли финал.

Первый тайм отчётного матча подтвердил слова Маротты. Вначале обе команды играли быстро и креативно. Ханданович вытащил удар Асенсио из-под перекладины, Куртуа отбил удар Лаутаро Мартинеса низом, Вальверде и Видаль очень опасно стреляли издали, уругваец не попал с рикошетом от газона, Барелла замкнул навес Перишича в перекладину. А голы пришли в гораздо более спокойные и инертные времена. Воспитанник "Реала" Хакими грубо ошибся при пасе назад под прессингом, Рамос головой с углового забил свой сотый гол за клуб, а Барелла, иногда сравниваемый с Зиданом, отдал зидановский пас пяткой Лаутаро.

И до перерыва по владению мячом команды были равны. А после него "Реал" даже не протестовал против обороны, замедляя темп. Игра с обоюдными фолами и жёлтыми карточками его устраивала. Тем более, что агрессивный, но неорганизованный прессинг "Интера" не давал результат. А когда дал однажды - Рамос заблокировал Лаутаро перед воротами. Впрочем, финалы заканчиваются лишь с финальным свистком. Мадридцы просто усыпили сами себя. Настолько, что Видаль длинным забросом оставил Лаутаро и Перишича против одного защитника. Аргентинец отдал пас головой, а хорват мягко положил мяч в угол.

Сон "Реала" на этом не закончился. Он не особо ускорился, терял мяч. Лаутаро Мартинес в контратаках мог забить дважды из района линии штрафной. Чуть не хватило точности. "Интер" уже подумал, что способен и победить, увеличил количество позиционных атак. И именно тогда пропустил в контратаке. Винисиус и Родриго, вышедшие на замену, разыграли комбинацию. Первый прорвался по левому флангу и прострелил, второй пробил под перекладину. Бензема мог забить и ещё один в концовке. Ханданович спас. А гости уже выглядели лишёнными сил и идей.

Драма, обилие жёлтых карточек, стыков, гол Рамоса головой, демонстрация силы и победа мадридского "Реала", поражение "Интера" от испанцев со счётом 2:3 (как в финале Лиги Европы) - немало признаков финала. Но всё же прав Маротта, а не Зидан с Видалем. Эта группа настолько странная, что здесь может произойти всё что угодно. "Интер" сегодня доказал, что вполне способен победить мадридцев дома и закрутить спираль группы ещё сильнее и непонятнее.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 00:00
Во втором тайме Интер конечно сливок поприжал знатно. До 70й минуты РМ не знал куда бежать. Менди ещё тот алень вроде Марсело. Зачем было Хакими отдавать??
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hardcorepwnz (Украина)
04.11.2020 в 00:01
Та ну ты что, Менди его сожрал. Да и вообще, когда Менди на поле, есть какая то надежность в обороне. Ни одного поражение при нем, на секундочку. Ашраф это типичный бегунок по флангу, в обороне слабо, еще и привез. Все опасные атаки с его фланга. А навешивать и у нас пол команды умеет.
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oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 00:12
С какого? Менди это жуткий бокопор. Под прессингом пожарит. Хорошо, что его хаотические выносы ничем для РМ закончились. Эх, Варана бы ещё подарить кому и нормального ЦЗ достать. Желательно со скидкой. Хакими в обороне нормально. По игре в Дортмунде сужу. Успевал и в обороне и в атаке.
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hardcorepwnz (Украина)
04.11.2020 в 00:17
В Дортмунде может быть, но сегодня так себе сыграл. А Менди не знаю где пожар, всегда уверенно играет. Может он не Марсело в атаке (праймовый Марсело, а не сегодняшний), но в защите к нему у меня вопросов нет. Варан да, это кошмар. Страшно представить, что без Рамоса в обороне будет. Срочно нужно замену растить.
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2020 в 23:57
С возвращением Азара атака потихоньку выздоравливает, а Винисуса можно выпускать разве что на уставших защитников, тут он конечно король. Перемещенный в оборону Васкес играет лучше, чем в роли вингера. А так конечно вымучили, но есть 3 очка и хорошо.
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2020 в 23:57
Всех, кто за Реал - с победой в очень непростом матче. Играли неплохо, временами даже хорошо. Надеюсь, Азар начнет оправдывать вложенные деньги. Молодежь (Винисиус и Родриго) молодцы. В общем - нормально.
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2020 в 23:58
Азар неплох, конечно это еще не тот Азар из Челси, но неизвестно, будет ли он вообще таким. У нас же Карим любит открывать зоны налево под перемещение Криштиану в центре, но Эден для такого ростом не вышел.
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