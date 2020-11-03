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Морозов: Возможно, были ошибки по составу. Пятов, Степаненко, Матвиенко помогли бы сегодня

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Морозов: Возможно, были ошибки по составу. Пятов, Степаненко, Матвиенко помогли бы сегодня
Новина українською

Футболист в прошлом, который выступал за "Динамо" и "Шахтер", а сегодня телеэксперт Сергей Морозов, высказался ТК "Футбол" о поражении "горняков" от гладбахской "Боруссии" со счетом 0:6.

"Начну с того, что у "Шахтера" очень тяжелая группа. Также заявленный на игру состав не смог совладать с эмоциями – они полностью выхолощены. Все три соперника – выше "Шахтера" по уровню. Дончане играют на 110%, а поэтому износ морали и психологии очевидный.

Возможно, были ошибки по составу. Я уже говорил, что Трубина так можно и сломать. Думаю, Пятов, Степаненко, Матвиенко и другие опытные игроки помогли бы сегодня. Я не говорю, что с ними была бы победа, однако не было бы такого счета", – сказал Морозов.

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В статье: Сергей Морозов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Геродот (Винница)
04.11.2020 в 01:05
Может голов меньше бы пропустили. Но не более того.
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LAZ E183 (Рига)
04.11.2020 в 00:39
Не допомогли б. Між двома командами таке провалля, що це нереально.
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