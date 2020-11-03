Эксперт: Есть игроки, которые Шахтёру уже ничего не дадут

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол подвел итог матча 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Боруссия (М) 0:6.

"Красноречивый момент: Марлос и Тайсон, которые делали погоду в "Шахтёре" последние несколько лет, приносили чемпионство, это топовые игроки. Не знаю, по каким причинам, но они сейчас далеки не только от оптимальной формы, но и от былого рвения. Может по особо флегматичному Марлосу не заметно, но Тайсон - игрок очень импульсивный - сегодня даже не спорил. Его сбивают, а он просто разводит руками. Это говорит, что не всё хорошо в донецком королевстве.

Мы сегодня играли без опорной зоны, потому что все мячи были забиты с середины поля. Я не учитываю только угловой. Опорных полузащитников в принципе не было видно.

Корниенко и Трубин - это молодые игроки, они ещё будут ошибаться. Но где Додо, Тете, Соломой - где все эти ребята, которые действительно могут играть. Они же не одну игру показывали на хорошем уровне в Лиге чемпионов и вырывали непростые игры для донецкого "Шахтёра".

Можно сказать метафорой: "Упали, но встанут ещё сильнее". Но после таких ударов можно и не подняться. Или не все поднимутся.

Думаю, эта смена поколений будет ускорена в "Шахтёре". Сейчас не хочется переходить на персоналии, но есть игроки, которые донецкому "Шахтёру" уже ничего не дадут. Я могу ошибаться, но судя по тому, как они выходят на поле на протяжении нескольких игр, они уже ничего хорошего команде не принесут.

Очень сложная ситуация у Каштру. Это был очень серьёзный психологический удар. Все мы радуемся, когда "Шахтёр" выигрывает, но сегодня мы грустим. Потому что дончане проиграли по всем статьям. И самое для меня печальное, что проиграли безвольно. Это факт, что бы мы сейчас ни говорили и какие бы оправдания ни искали. Мы говорили о том, как играла "Боруссия" - может, она ничего не придумала, но мы сами облегчили им жизнь. Сами сделали так, что им и придумывать ничего не надо было. Они играли и получали удовольствие, а мы – нет", - сказал Севидов.