Аталанта - Ливерпуль 0:5. Сглазили

"Посмотрите на успехи Аталанты и Шахтера. Смешно, но раньше такого не было", - сказал вчера Гвардиола, что-то его не устраивало, и словно сглазил Пеп. "Шахтер" и "Аталанта" проиграли в этом туре с позорным счетом. Команда Гасперини провела на удивление слабый матч, причем на первой же минуте могли пропускат хозяева. Жота пристреливался.

Недолго продержались бергамаски. Открыл счет португалец на 15-й минуте, прошел классный пас Александера-Арнольда, Жота ворвался в штрафную, оттеснил защитника и технично переиграл голкипера. Все как по нотах. Хозяева и в дальнейшем предоставляли гостям много пространства, особо удачно пользовался этим Жота. После диагонального выверенного паса Гомеса, новобранец "Ливерпуля" здорово обработал мяч и пробил в ближний угол.

"Аталанта" оставляла жалкое зрелище, ничего не получалось у команды. Казалось, что во втором тайме преобразится итальянская команда, как уже много раз было в последние годы. Надежды хозяев похоронил Салах. Буквально сразу после стартового свистка Джонс выбил мяч к центру поля, египтянин подобрал его и совершил рейд в штрафную. Делом техники для Салаха оказалось разобраться с защитником и голкипером.

При счете 0:3 стало понятно, что "Аталанта" уже не отыграется, но необходимо было избежать хотя бы разгрома. Вот только начало второго тайма стало катастрофой - Салах помог забить Мане. Очередная грубейшая ошибка защитников, которые не знали кого держать и куда бежать.

Затем Жота оформил хет-трик, пас ему отдал Мане, португалец выбежал на свидание со Спортьелло и легко переиграл его. Великолепными командными действиями отметились мерсисайдцы, на кураже, как в лучшие времена прошлого сезона, вынесли крепкого соперника.

Все что смогли сделать бергамаски, так это забить гол из офсайда в конце встречи. Вышел на замену Малиновский, но его почти не было видно. Конечно, этот матч не украсит воспоминания игроков и болельщиков "Аталанты", но для подопечных Гасперини еще не все потеряно. С "Аяксом" будет главная борьба за второе место, пока у команд по 4 очка.

Лига Чемпионов. Группа D. Третий тур

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Аталанта - Ливерпуль 0:5

Голы: Жота 16, Жота 33, Салах 47, Мане 49, Жота 54

Аталанта: 57. Спортьелло, 2. Толои, 26. Мохика (Депаоли 81), 33. Хатебур (Ламмерс 81), 6. Паломино, 19. Джимшити, 11. Фройлер, 88. Пашалич (Малиновский 63) , 9. Муриэль (Пессина 53) , 10. Гомес (Роджери 81), 91. Сапата.

Ливерпуль: 1. Алисон, 12. Гомез, 26. Робертсон (Милнер 65), 46. Р. Уильямс, 5. Вейналдум (Цимикас 82), 10. Мане, 14. Хендерсон (Кейта 66), 17. Джонс, 66. Александер-Арнольд, 20. Жота (Н. Уильямс 65), 11. Салах.

Предупреждения: Вейналдум 20, Джонс 21