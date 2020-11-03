Мораес: После четырех очков с Реалом и Интером мы многого ждали от игры с Боруссией

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал поражение команды в 3-м туре Лиги чемпионов от гладбахской "Боруссии" (0:6).

"После четырех заработанных очков в матчах с "Реалом" и "Интером" мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру.

Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрации", – сказал Мораес.