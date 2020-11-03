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Мораес: После четырех очков с Реалом и Интером мы многого ждали от игры с Боруссией

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Разбитые надежды горняков

Мораес: После четырех очков с Реалом и Интером мы многого ждали от игры с Боруссией
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал поражение команды в 3-м туре Лиги чемпионов от гладбахской "Боруссии" (0:6).

"После четырех заработанных очков в матчах с "Реалом" и "Интером" мы многого ждали от этой игры, но результат неутешительный. Трудно понять причины и принять счет 0:6. Сделали много ошибок в первом тайме. Нельзя позволять себе такие ошибки в Лиге чемпионов. Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру.

Они блокировали наши атаки, закрыли нам путь вперед. Очевидно, они хорошо проанализировали нашу игру и отлично подготовились. Быстрый гол стал тяжелым ударом для наших молодых игроков. Мы много пропускали, а после этого трудно сохранять концентрации", – сказал Мораес.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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Кююмалайнен (Київ)
04.11.2020 в 01:11
Много ждали, много и получили. Так можно играть, как-будто вся команда наглоталась успокоительных, как в анабиозе? Немцы могли при желании и на двузначный счет настрелять...
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0
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aa19464 (Макеевка)
04.11.2020 в 00:45
Поражает тактика со всеми командами одно и тоже а с Борусией и еше безволие
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0
0
aa19464 (Макеевка)
04.11.2020 в 00:40
Никто не ждал что игра будет легче но все таки Борусия это не Реал
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0
0
aa19464 (Макеевка)
04.11.2020 в 00:38
Все зависило от правильной модели игры которую должен был направить Каштро но видно с мозгами проблема и чемпионство Украины в этом году Динамо заберет.Если в Шахтере не зделают правильных выводов
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0
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donkrot (Донецк)
04.11.2020 в 00:34
Только дебил мог считать, что матч с Боруссией будет легче, чем с Реалом и Интером...
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0
0
aa19464 (Макеевка)
04.11.2020 в 00:32
Каштро это под твоим руководством произошло это проиниження.
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0
0
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donkrot (Донецк)
04.11.2020 в 00:35
С Луческу было 0-7 от Баварии, с Прокопенко 1-5 от Лацио... Дальше что? Аталанта сегодня дома получила 0-5, Барселана в августе получала 2-8, сборная Бразилии на домашнем чемпионате получала 0-7... Что дальше?...
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
04.11.2020 в 00:32
Поздравляем наших соперников, они провели очень-очень хорошую игру. - вот простая, в общем, фраза... Которую легко смог сказать проигравший Мораес , но не смог из себя выдавить в Мадриде мистер Зидан. Он ни одной запятой не обмолвился о сопернике, которому слил.
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0
0
aa19464 (Макеевка)
04.11.2020 в 00:31
Если бы Мораес та знал чего болельшики чекали.Опозорились выше крышы.Теперь и ЛЕ от нас уплыла.Надо смотреть реально.
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+1
0
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donkrot (Донецк)
04.11.2020 в 00:36
Смотри реально. Ты перед стартом лиги верил в 4 очка на старте?
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0
-1


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