Каштру: Такое поражение оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о поражении в матче ЛЧ с "Боруссией" (0:6).

– Показалось, что предстоящая пауза на сборы для "Шахтера" как раз очень кстати: перевести дух, забыть это поражение и вернуть некоторых опытных игроков в основу. Как вы считаете?

– Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с "Реалом" и показала себя великолепно как в атаке, так и в обороне. Это практически тот же состав, что играл с "Интером" – там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде. Как я только что и сказал, первый и второй мяч полностью заставили нас опустить руки, потому что никто не ожидал, что такое будет. Вы сейчас говорите о паузе. Да, пауза, но не стоит забывать, что у нас 17 игроков в сборных – Украины, Грузии, Израиля, бразильской олимпийской. А еще перед этой паузой предстоит сложный матч с "Динамо". Так что паузы, какой мы бы ее хотели, не будет. Но футбол научил меня одному: если негативные вещи происходят так внезапно, то и хорошее может произойти так же внезапно. Мы снова вернемся на тот уровень, на котором играли. Да, сегодня команду разочаровал такой результат, но в любом случае нужно смотреть вперед, что-то исправлять и становиться лучше.

– Принято считать, что еврокубки показывают реальный уровень команд. "Шахтер" приятно удивил победой над "Реалом", но неприятно удивил сегодня. Где реальный уровень "Шахтера"?

– К сожалению, это происходит, и не только с нашей командой. Можем посмотреть на "Ливерпуль", который проигрывал и пропускал 7 мячей, "Барселона" в четвертьфинале – 8, "Бавария" от "Хоффенхайма" – 4 мяча, ПСЖ в начале сезона потерял 6 очков… Вообще во время пандемии есть очень большая нестабильность. Мы перешли из одного сезона в другой через три дня, совершенно не было времени на отдых и восстановление. Все сейчас очень нестабильно и странно, и команды также показывают это. Мы сегодня очень сильно удивились. Понятно, что играли против хорошей команды, против "Боруссии". Но по той игре, что мы сегодня показали, 6 пропущенных мячей – полностью заслуженный результат. Именно с таким объемным счетом мы сегодня потерпели поражение. Очень плохой день для нас. Когда такое происходит, часто ты начинаешь менять состав, ставить одного или другого игрока, что-то менять в своей команде, но в этом случае мы продолжали с 90% тех же футболистов, что играли с "Реалом" и "Интером". Произошедшее очень нас удивило. Но у любого человека есть право на ошибку, и сегодня ее допустили мы. Надеемся исправиться и больше так не играть.

– Возможно, для "Шахтера" более важной была игра с "Динамо" и вы держали ее в голове? Согласитесь или опровергнете это? Как после такого поражения вы сможете подготовить команду к "Динамо"?

– В такие моменты мы должны понимать, что жизнь продолжается. У всех что-то складывалось плохо, все проходили через сложные ситуации, в том числе и вы. Жизнь на этом не заканчивается: ни для команд, ни для меня, ни для "Шахтера", ни для вас. Всегда все движется вперед. Очень важно как можно быстрее среагировать и идти к нашей цели. Было бы просто сейчас сидеть после победы и рассуждать, как все хорошо. Но самое сложное – среагировать после того, как ты оступился, и продолжать идти вперед. У нас есть эта возможность. Наша команда это сделает, и сделает уже в следующей игре. К сожалению, такое происходит не в первый и не в последний раз – плохие моменты всегда будут. Жизнь состоит из белых и черных полос. Сейчас все можно будет исправить ежедневной работой – ментальной, физической, тактической и технической. Мы та же команда, которая в этом году была в полуфинале Лиги Европы. Мы та же команда, которая закончила прошлый чемпионат с 23 очками отрыва от второго места. Мы та же команда, что играла против "Реала" и "Интера". Сегодня такой день, но все оступаются. Ничего страшного, важно будет исправиться, все отработать и идти вперед.