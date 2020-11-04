Шахтер опозорился, Зинченко разыгрался, а Монзуль снова рассудит топ-матч УПЛ. Главные новости за 3 ноября

Анализировать этот матч бессмысленно. Крупнейшее домашнее поражение "Горняков" за всю истории ЛЧ, и этим все сказано. Немцам игра давалась с первых минут, а вот "Шахтер" до перерыва даже ни разу не сфолил. Борьбы не было, страсти, желания. Разительный контраст в сравнении с предыдущими двумя турами ЛЧ, где команда Луиша Каштру побеждала "Реал" (3:2) и останавливала "Интер" (0:0). Посмотрим, сумеют ли "Горняки" восстановиться после этого удара к воскресной игре с "Динамо" в УПЛ.

Александр Зинченко впервые в сезоне отыграл полный матч за "Ман Сити" и выглядел солидно. "Олимпиакос" в целом не создал "Горожанам" проблем и по делу проиграл (0:3). Касательно украинца, то он отдал 84 точных паса, 3 раза выигрывал верховую борьбу и 2 раза вынес мяч. А вот Руслану Малиновскому из "Аталанты" так не повезло: он появился на поле в матче с "Ливерпулем", когда счет уже был 5:0 в пользу англичан. Повлиять на расклад сил у украинца шансов не было.

"Атлетико" весь матч провисел на воротах "Локомотива", но не добился своего - 1:1. "Бавария" в довольно конкурентном матче с "РБ Зальцбург" выдала феноменальную концовку и в итоге победила 6:2. Еще сложнее далась "Аяксу" победа над дебютантом ЛЧ "Мидтьюланном" (2:1). Главный же матч вечера был сыгран в Мадриде, где "Реал" принимал "Интер". Команды действовали ярко, много били по воротам, высочайшее индивидуальное мастерство игроков сказывалось на каждом шагу. Победу для "Сливочных" вырвал юный Родриго - 3:2.

Из-за вспышки коронавируса в команде "Динамо" едва не сорвало встречу ЛЧ против "Барселоны". Еще несколько положительных тестов - и все, матч пришлось бы переносить. Однако обошлось. Вчерашнее тестирование показало, что все прибывшие в Барселону динамовцы здоровы, а значит, игра все-таки состоится. Язык не поворачивается сказать, что это на руку Киеву, но чем черт не шутит. В конце концов, в "Шахтер" перед "Реалом" тоже никто не верил, а тут еще и Лео Месси, по слухам, может пропустить матч…

Кто бы сомневался. Под конец минувшего сезона вообще было ощущение, что Екатерина Монзуль - единственный арбитр во всей УПЛ. С тех пор ситуация чуть выровнялась, но как только дело дошло до матча "Динамо" - "Шахтер" все вернулось на круги своя. Остается лишь пожелать Монзуль мудрости и выдержки, они ей точно пригодятся. Киев подходит к игре обескровленным, но с 4 очками преимущества над конкурентом. Вечером 8 ноября на НСК "Олимпийский" точно будет жарко.

Абсолютно ожидаемая информация. Коронавирус прет так, что бригады скорой помощи носятся по дорогам туда-сюда, и тут как-то не до матча 3-го тура Лиги Европы. Позиция Минздрава понятна и, очевидно, правильна. Сама игра, кто забыл, состоится 5 ноября на "Славутич-Арене", начало - в 22:00. На одной стороне баррикад "Заря", на другой - самый "украинский" клуб Греции с Евгением Шаховым и Дмитрием Чигринским в составе.

Есть такое правило в Испании: если клуб потерял безальтернативного игрока в самый последний момент либо же по ходу сезона, то он может подписать ему замену вне трансферных окон. "Арсенал" выкупил Томаса Партея у "Атлетико" за неполный час до дедлайна, и Ла Лига позволила "Матрасникам" найти замену. Жоффрей Кондогбья, надо сказать, отличный кандидат: за плечами у 27-летнего африканца 115 матчей в Примере, 52 в Лиге 1 и 50 в Серии А. А вот "Валенсию" жаль. Увы, некогда славный клуб разваливается на наших глазах.