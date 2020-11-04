  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан Боруссии о победе над Шахтером: Мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Боруссии о победе над Шахтером: Мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не давали горнякам вздохнуть

Капитан Боруссии о победе над Шахтером: Мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова
Новина українською

Хавбек "Боруссии" Ларс Штиндль рассказал о матче с "Шахтером" (6:0) в третьем туре Лиги Чемпионов.

- Считаю, мы провели выдающийся матч. Были полностью сосредоточены с первой секунды и не давали вздохнуть техничной команде. Хотели хладнокровно сыграть в атаке и сделали это.

Конечно, многое сложилось в нашу пользу. Мы реализовали почти все моменты, диктовали ход игры и зрело провели матч вплоть до самого финального свистка. Очень приятно. Но мы знаем, что через три недели надо будет сделать это снова.

Сегодняшний матч подчеркнул, какой именно футбол мы хотим показывать. В отличие от матчей с "Интером" и "Реалом", сегодня мы не позволили сомнениям взять верх. Мы поддерживали высокую интенсивность, прессинговали "Шахтер" и без устали атаковали, – цитирует Штиндля официальный сайт УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ларс Штиндль Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...