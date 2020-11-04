Лига Чемпионов
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Пятов: Мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду
Это был тяжелый вечер для нас
Вратарь
- Поражения – часть футбола, ошибки – часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно – делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.
Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня как никогда, – написал Пятов.
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Комментарии (4)
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DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 11:34
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1098135VVZ (Вена)
04.11.2020 в 10:09
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can (Торонто, Львов)
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VenTik (Zary)
04.11.2020 в 09:13
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