Пятов: Мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в своем Инстаграм прокомментировал поражение от "Боруссии" (0:6) в Лиге Чемпионов.

- Поражения – часть футбола, ошибки – часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно – делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.

Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня как никогда, – написал Пятов.