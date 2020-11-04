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Пятов: Мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это был тяжелый вечер для нас

Пятов: Мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду
Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов в своем Инстаграм прокомментировал поражение от "Боруссии" (0:6) в Лиге Чемпионов.

- Поражения – часть футбола, ошибки – часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно – делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре.

Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня как никогда, – написал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 11:34
Болельщики ДК всегда с командой и всегда ее поддерживают. Болельщики Шахты сегодня любят, завтра люто поливают дерьмом, такие вот вы. Терпите.
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1098135VVZ (Вена)
04.11.2020 в 10:09
После ваших игр, где вы приносите целые торбы голов (5-0,6-0, 0-3 и т.д.) плеваться хочется, а не поддерживать команду. Одно дело когда боритесь, стараетесь но не получается и другое дело,когда вышли и катаете мяч, не зная ,что с ним делать и при этом умудряетесь еще привозить. Тебе не поддержки надо просить, а извиняться перед миллионной армией болельщиков. Позорище!!!
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+1
0
can (Торонто, Львов)
04.11.2020 в 09:19
Поддержим, если будете играть. Мужиками (по Вернидубу).
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+3
0
VenTik (Zary)
04.11.2020 в 09:13
100% кучерявый )))))
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0
-1


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