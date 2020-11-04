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Гасперини – о поражении 5:0 Ливерпулю: Разрыв между командами в этот вечер был слишком велик
Джан Пьеро капитулировал
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал проигрыш "Ливерпулю" в рамках матча 3-го тура Лиги чемпионов (5:0). Цитирует наставника "Королевы провинциалов" сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Разрыв между командами в этот вечер был слишком велик, мы должны задуматься над нашими тактическими и структурными аспектами, по крайней мере, в этом матче точно. Сегодня все казалось трудным. Мы не боялись встретиться с "Ливерпулем", но "красные" были сильнее нас".
"При других обстоятельствах я бы что-то изменил, улучшил, сделал перестановки. Мы не поддерживаем нужную интенсивность".
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