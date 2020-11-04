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Вирт: Проигрыш горняков читался еще до игры

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В двух первых поединках в группе ЛЧ против Реала и Интера, дончане выжали из себя максимум

Вирт: Проигрыш горняков читался еще до игры
Новина українською

Экс-голкипер сборной Украины Юрий Вирт высказался о неудаче донецкого "Шахтера" в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (0:6) в ЛигеЧемпионов.

- Возможно, счет 0:6 и слишком большой для "Шахтера", но то, что "Боруссия" заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш "горняков" читался еще до игры. Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против "Реала" и "Интера", дончане выжали из себя максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме, сложно навязать борьбу оппоненту.

- Парадоксальная ситуация?
- Думаю, тренер "горняков" немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было уйти от своих коротких и средних передач, поскольку у "Боруссии" отлично получался прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и попроще. Голы хозяева привозили сами себе. Но винить Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно, нельзя. Ответственность за результат несет вся команда.

В матче с "Интером" "Шахтеру" иногда везло, но и сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с "Реалом" и тем же "Интером". Было отчетливо заметно, что отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у украинцев.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Юрий Вирт Шахтер (Донецк)
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Источник:
Zbirna.com

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Комментарии (1)
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Глюк Львів (Лемберг)
04.11.2020 в 11:36
100% чомусь всі списували Борусію, хоча матчі проти Інтера і Реалу німці провели краще ніж Шахтар, хоч і з гіршим результатом. По друге, ШД погано себе почуває проти футболу який демонструє БМ чи Інтер. По третє, набір виконавців в ШД просто жахливий - з одного боку мододі гравці, які періодично провалюють матчі, з другого боку - ветерани переростки, які не здатні бути в ігровому тонусі постійно, і вже давно наїлись. В ШД нема шансів в грі в бундесі. Жодних.
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