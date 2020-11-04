Вирт: Проигрыш горняков читался еще до игры

Экс-голкипер сборной Украины Юрий Вирт высказался о неудаче донецкого "Шахтера" в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (0:6) в ЛигеЧемпионов.

- Возможно, счет 0:6 и слишком большой для "Шахтера", но то, что "Боруссия" заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш "горняков" читался еще до игры. Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против "Реала" и "Интера", дончане выжали из себя максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме, сложно навязать борьбу оппоненту.

- Парадоксальная ситуация?

- Думаю, тренер "горняков" немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было уйти от своих коротких и средних передач, поскольку у "Боруссии" отлично получался прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и попроще. Голы хозяева привозили сами себе. Но винить Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно, нельзя. Ответственность за результат несет вся команда.

В матче с "Интером" "Шахтеру" иногда везло, но и сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с "Реалом" и тем же "Интером". Было отчетливо заметно, что отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у украинцев.