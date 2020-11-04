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Вирт: Проигрыш горняков читался еще до игры
В двух первых поединках в группе ЛЧ против Реала и Интера, дончане выжали из себя максимум
Экс-голкипер сборной Украины
- Возможно, счет 0:6 и слишком большой для "Шахтера", но то, что "Боруссия" заслужила уверенную победу, неоспоримый факт. Скажу больше: проигрыш "горняков" читался еще до игры. Считаю, что в двух первых поединках в группе ЛЧ против "Реала" и "Интера", дончане выжали из себя максимум. А сейчас отношение футболистов к игре мне не понравилось. Видимо, где-то подопечные Луиша Каштру высоко взлетели. С нулем фолов в первом тайме, сложно навязать борьбу оппоненту.
- Парадоксальная ситуация?
- Думаю, тренер "горняков" немного ошибся в дебюте поединка. После счета 0:2 нужно было уйти от своих коротких и средних передач, поскольку у "Боруссии" отлично получался прессинг и быстрые атаки. Поэтому можно было некоторое время сыграть и попроще. Голы хозяева привозили сами себе. Но винить Бондаря, Трубина или еще кого-то отдельно, нельзя. Ответственность за результат несет вся команда.
В матче с "Интером" "Шахтеру" иногда везло, но и сейчас в гости приехала команда, которая на равных играла с "Реалом" и тем же "Интером". Было отчетливо заметно, что отдача у немцев была на порядок сильнее, чем у украинцев.
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