(Анти) Герой футбольного дня. Луиш Каштру

При Мирче Луческу "Шахтер" когда-то проигрывал в Лиге чемпионов 0:7. То поражение до сих пор остается самым большим и грязным пятном на еврокубковой истории "горняков", однако никому же в голову не приходит называть Луческу бездарным тренером. То поражение обусловили объективные причины: заметно более высокий класс соперника ("Бавария"), слишком длинная зимняя пауза в УПЛ (матч проходил в начале марта, когда "горняки" еще не набрали тонус), удаление Кучера и пенальти в ворота Пятова уже на третьей минуте встречи. Случай, совокупность неблагоприятных факторов, несчастное стечение обстоятельств. Такое случается, и такое можно понять. Труднее понять провалы, которые случаются на ровном месте.

Каштру тоже можно попробовать оправдать, кивая в сторону того, что недавно команда пережила вспышку коронавируса и была ослаблена отсутствием опытных игроков. Но здесь сразу на ум приходит августовское поражение 0:5 от "Интера" в полуфинале Лиги Европы – тогда подобных проблем у "Шахтера" не было. Тогда тренер просто ошибся с тактикой, а футболисты забыли, что играть в футбол – это их обязанность. Получили пять и думали, что хуже уже быть не может. Как оказалось, может еще и как.

Поражение от "Боруссии" разрушило все то положительное впечатление, которое Каштру сформировал о себе в матчах с "Реалом" и "Интером". Неделю и две недели назад эти же игроки успешно противостояли соперникам выше классом, а против команды, сопоставимой по уровню, опустились до самых низов футбольной пирамиды. Не мог Бондарь за неделю разучиться занимать правильную позицию в обороне. Не могли Тете и Додо за неделю-другую потерять умение забегать в свободные зоны, не мог Маркос Антонио разучиться отдавать точные передачи в центре поля и играть на перехват. На поверхности тренерские просчеты. Эта команда могла просто устать как морально, так и физически. Вина Каштру в том, что он этого не почувствовал.

Моментами "Шахтер", как и против "Реала" с "Интером", играл в линию с шестью защитниками. Но это было уже после того, как "Боруссия" отгрузила в ворота Трубина три гола и могла спокойно держать мяч в районе центрального круга. Защита "Шахтера" был крайне неэффективна – насыщенна количеством, но лишена качества. Мягкотелость центральной зоны разрушала любые теоретические планы Каштру: "горняки" просто не справились с интенсивностью, которую предложила немецкая команда.

Для Каштру это уже второе подобное поражение за последние два с половиной месяца. А еще был беспомощный проигрыш от "Аталанты" в последнем туре группового этапа прошлогодней Лиги чемпионов. Кстати, в той группе (с "МанСити", "Аталантой" и "Динамо" З) "горняки" добыли лишь одну победу в шести матчах – и этого едва хватило для третьего места в турнирной таблице. В этом году одной победы, одержанной над "Реалом", может оказаться недостаточно даже для квалификации в Лигу Европы.

Через три недели "Шахтер" сыграет еще один матч против "Боруссии". И тогда точно станет понятна природа четырех набранных очков в двух стартовых турах – были ли случайностью или же реально заслуженным достоянием.

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