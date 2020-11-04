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А мне что, нельзя? Суарес подсмотрел повтор VAR за спиной рефери и был наказан

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шалость не удалась

А мне что, нельзя? Суарес подсмотрел повтор VAR за спиной рефери и был наказан
Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес пытался заглянуть в монитор VAR во время поединка Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (1:1) в рамках 3-го тура группового раунда турнира.

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Уругвайский исполнитель сразу же справедливо получил желтую карточку от рефери за свои действия.

"Матрасники" вышли вперед усилиями Хосе Марии Хименеса, но быстро пропустили ответный гол с пенальти, корректность которого судья и проверял на повторе. Мюнхенская "Бавария" лидирует в квартете А (9 очков), мадридский "Атлетико" с 4 зачетными пунктами находится на второй позиции в группе.

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В статье: Локомотив (Москва) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА VAR
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wavo40
04.11.2020 в 11:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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