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А мне что, нельзя? Суарес подсмотрел повтор VAR за спиной рефери и был наказан
Шалость не удалась
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес пытался заглянуть в монитор VAR во время поединка Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (1:1) в рамках 3-го тура группового раунда турнира.
Уругвайский исполнитель сразу же справедливо получил желтую карточку от рефери за свои действия.
Typical Luis Suarez lol pic.twitter.com/5zbHN9POEY— ManjBains (@ManjBains1977) November 3, 2020
"Матрасники" вышли вперед усилиями Хосе Марии Хименеса, но быстро пропустили ответный гол с пенальти, корректность которого судья и проверял на повторе. Мюнхенская "Бавария" лидирует в квартете А (9 очков), мадридский "Атлетико" с 4 зачетными пунктами находится на второй позиции в группе.
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