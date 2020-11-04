А мне что, нельзя? Суарес подсмотрел повтор VAR за спиной рефери и был наказан

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес пытался заглянуть в монитор VAR во время поединка Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (1:1) в рамках 3-го тура группового раунда турнира.

Уругвайский исполнитель сразу же справедливо получил желтую карточку от рефери за свои действия.

Typical Luis Suarez lol pic.twitter.com/5zbHN9POEY — ManjBains (@ManjBains1977) November 3, 2020

"Матрасники" вышли вперед усилиями Хосе Марии Хименеса, но быстро пропустили ответный гол с пенальти, корректность которого судья и проверял на повторе. Мюнхенская "Бавария" лидирует в квартете А (9 очков), мадридский "Атлетико" с 4 зачетными пунктами находится на второй позиции в группе.