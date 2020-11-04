Виллаш-Боаш не дает результат. Порту - Марсель 3:0. Обзор матча и видео голов

"Марсель", несмотря на статус серебряного призера одного из топ-чемпионатов Европы, оказывается неконкурентоспособным в группе Лиги чемпионов. В трех матчах у команды Андре Виллаш-Боаша – три сухих поражения. Последнее было получено на поле "Порту" без особых шансов на то, чтобы сыграть лучше.

Смотрите, как это было, в нашем видеообзоре матча "Порту" - "Марсель".

3-й тур. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Марсель" - 3:0

Голы: Марега, 4, Оливейра, 28 (с пенальти), Луис Диас, 69