Гвардиола: Манчестер Сити теперь может хватить одного зачетного пункта для выхода в плей-офф

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Олимпиакосом" в рамках матча 3-го тура группового раунда ЛЧ (3:0). Цитирует испанского наставника BBC.

"Мы взяли девять очков. Чтобы выйти в плей-офф, нам нужно еще три балла, возможно, нам даже хватит одного. У нас есть пять дней на восстановление перед "Ливерпулем", затем вновь будет международная пауза".