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Гвардиола: Манчестер Сити теперь может хватить одного зачетного пункта для выхода в плей-офф
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Олимпиакосом" в рамках матча 3-го тура группового раунда ЛЧ (3:0). Цитирует испанского наставника BBC.
"Мы взяли девять очков. Чтобы выйти в плей-офф, нам нужно еще три балла, возможно, нам даже хватит одного. У нас есть пять дней на восстановление перед "Ливерпулем", затем вновь будет международная пауза".
"Сегодня у соперника был один или два момента у наших ворот. Отмечу Стоунза, он сыграл почти идеально, однако нельзя забывать, что он долгое время находился без игровой практики".
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