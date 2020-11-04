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Гвардиола: Манчестер Сити теперь может хватить одного зачетного пункта для выхода в плей-офф

Лига Чемпионов
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Гвардиола: Манчестер Сити теперь может хватить одного зачетного пункта для выхода в плей-офф
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Олимпиакосом" в рамках матча 3-го тура группового раунда ЛЧ (3:0). Цитирует испанского наставника BBC.

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"Мы взяли девять очков. Чтобы выйти в плей-офф, нам нужно еще три балла, возможно, нам даже хватит одного. У нас есть пять дней на восстановление перед "Ливерпулем", затем вновь будет международная пауза".

"Сегодня у соперника был один или два момента у наших ворот. Отмечу Стоунза, он сыграл почти идеально, однако нельзя забывать, что он долгое время находился без игровой практики".

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В статье: Хосеп Гвардиола Олимпиакос (Пирей) Лига чемпионов Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
BBC

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wavo40
04.11.2020 в 11:24
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