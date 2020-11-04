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Белик считает, что против Боруссии горняки должны были играть жестче
А Каштру не может разбудить команду на поле
Экс-форвард
- Если "Шахтер" вышел играть, пригласив "Боруссию" на свою половину, так надо встречать, играть жестче. Мы не можем просто пласироваться перед игроками и не играть в отборе.
Посмотрите на игру "Боруссии": Соломон и Тете не могут мяч принять лицом к чужим воротам, на них висит по два игрока, Марлос не может найти передачу. Для меня это отражение эмоций, которые тренер передает на бровке. Когда пустой стадион - очень хорошо видно эмоции.
Тренер "Боруссии" все 90 минут был в игре, а Каштру не может разбудить команду на поле, - сказал Белик.
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