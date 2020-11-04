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Белик считает, что против Боруссии горняки должны были играть жестче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А Каштру не может разбудить команду на поле

Белик считает, что против Боруссии горняки должны были играть жестче
Новина українською

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Алексей Белик в эфире канала "Футбол 1" высказался о поражении от менхенгладбахской "Боруссии" (0:6).

- Если "Шахтер" вышел играть, пригласив "Боруссию" на свою половину, так надо встречать, играть жестче. Мы не можем просто пласироваться перед игроками и не играть в отборе.

Посмотрите на игру "Боруссии": Соломон и Тете не могут мяч принять лицом к чужим воротам, на них висит по два игрока, Марлос не может найти передачу. Для меня это отражение эмоций, которые тренер передает на бровке. Когда пустой стадион - очень хорошо видно эмоции.

Тренер "Боруссии" все 90 минут был в игре, а Каштру не может разбудить команду на поле, - сказал Белик.

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В статье: Алексей Белик Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
04.11.2020 в 11:44
Белик прав на 100%.
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Исследователь
04.11.2020 в 11:30
Тренер немцев сидел на скамейке и ржал в первом тайме, а что бы играть жёстче, на поле должны быть футболисты которые умеют играть жёстче, ты же эксперт, называй вещи своими именами, озвучивай кто виноват..
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