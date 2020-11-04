Эксперт о поражении Шахтёра: Бросилась в глаза катастрофическая физическая готовность игроков

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол подвёл итог поражению "горняков" в третьем туре Лиги чемпионов. Напомним, что "Шахтёр" на "Олимпийском" уступил гладбахской "Боруссии" 0:6.

"Очень тяжело найти объяснение такой игре. Проиграна она по всем статьям: футбольными и нефутбольными. Скажу старую истину: команда играет так, насколько ей позволяет соперник. Сегодня "Шахтёр" позволил делать "Боруссии" всё: короткие передачи, розыгрыши, передачи с фланга, передачи под удар и передачи на фланг. Поэтому проводить какой-то анализ очень тяжело.

Что меня расстроило: игра проиграна без боя. Можно ошибаться, может игра не идти, но так безвольно играть непозволительно. Ещё и хорошо, что играли на "Олимпийском", а не на "Донбасс-Арене", потому что после такой игры с "Донбасс-Арены" можно было и не уехать.

Бросилась в глаза катастрофическая физическая готовность игроков к этому матчу. Я сейчас не беру тактически, потому что мы проиграли всё, или психологически, ведь у нас очень много молодых ребят, мы об этом говорили, они ещё будут ошибаться и совершать результативные ошибки.

Но давайте возьмём наш правый фланг: Тете и Додо. Они ни разу ни от кого не оторвались. Додо чуть ли не самый быстрый футболист Вселенной сегодня никого не переиграл. Да, "Боруссия" забила сегодня быстрые мячи, но она играла не напрягаясь.

То, что "Шахтёр" не смог ничего противопоставить, то это, к сожалению, наши реалии. Может, не всё так плохо у "Шахтёра", но и не всё так хорошо.

Самое позитивное, что сегодня можно сказать, - мы ещё в игре. У дончан четыре очка, и это достаточно неплохой результат, как для такой группы с "Интером" и "Реалом", - отметил Севидов.