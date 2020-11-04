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Удачный выезд в Данию. Мидтьюлланн – Аякс 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Команда из Хернинга капитулировала

Удачный выезд в Данию. Мидтьюлланн – Аякс 1:2. Обзор матча и видео голов
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Любители голов могли смотреть этот поединок в аккурат до 20-й минуты – все три взятия ворот команды оформили в первой половине первого тайма. Антони забил уже на первой минуте, Тадич удвоил счет, а Дрейер быстро сократил отставание, однако датчане так и не сумели зацепиться за очки. Несмотря на сообщения СМИ, чемпион Нидерландов вышел практически основным составом.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов "Мидтьюлланн" – "Аякс".

Хернинг. "МСХ Арена".

"Мидтьюлланн" – "Аякс" 1:2

Голы: Дрейер (18) – Антони (1), Тадич (13)

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В статье: Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Мидтьюлланн (Хернинг) Мидтьюланн (Дания)
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