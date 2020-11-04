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Андрей Воробей: С такой тактикой не вижу у Шахтера никаких перспектив

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Главная проблема – отсутствие отбора, считает эксперт

Андрей Воробей: С такой тактикой не вижу у Шахтера никаких перспектив
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал крупное поражение "горняков" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

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- Что произошло с "Шахтером"?

- Счет показал, что происходило на поле, кто был сильнее. Говорил и буду говорить - нынешний "Шахтер" не умеет играть в оборонительный футбол. Они хорошо созидают, очень шустрые и быстрые футболисты, есть свой стиль в атаке. Но, к сожалению, в команде нет таких исполнителей, которые отбирают мячи. В матче с "Интером" эта тактическая схема - игра от обороны - прошла, но тогда повезло, что итальянцы свои моменты, коих было достаточно, не реализовали. А вот с "Боруссией" читалось - не нужно было применять такую тактику. Итальянцы простили, а вот немцы наказали.

Да, не нужно бежать с первых минут сломя голову. Но сыграли не так. Футболисты просто отходили назад и перемещались по отношению к мячу, держа зоны, но не игроков соперника, которые бегали между зонами с открыванием за спину защитникам. Вся беда, что не было отбора - немцы комфортно принимали мяч, уже зная, куда будут открываться партнеры. Есть две три единицы, которые умеют играть в отборе, тот же Степаненко, Матвиенко, Кривенцов, но они по разным причинам не играли. А если отходили в позиционную оборону, то нужно не просто перемещаться, а делать отбор, подбор и убегать в контратаку. Но ничего этого не было. Не было настроя, агрессии, и самоотдачи. Возможно, что-то происходит внутри команды, потому что вышли на поле полностью истощенными, без эмоций. Да еще пропустили два быстрых гола, команда не знала дальше что делать, была деморализована. Можно проиграть даже в два мяча, но отдать все силы на поле, чтобы никто не смог упрекнуть команду, а так остался неприятный осадок.

- Следующая игра все с той же "Боруссией". Психологически тяжело будет после 0:6?

- Да, эта игра будет решающей! Повторюсь, все говорили, что после жеребьевки "Шахтер" будет бороться за третье место с "Боруссией", но сейчас немцы на первом месте. Все матчи важные. В любом случае нужно ехать в гости и набирать очки. Необходимо сделать выводы, да, будет очень тяжело, но все реально. Нужно играть в другой футбол, ибо с такой тактикой не вижу никаких перспектив.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
04.11.2020 в 11:37
ще один тактик-розумник. нормальна тактика. один в один як з арендуполем. 100 пудів переможна
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