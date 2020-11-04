Александр Призетко о матче Барселона - Динамо: Чудеса бывают, но не в этом случае

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко оценил шансы киевлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

"В силу разных обстоятельств "Динамо" столкнулось с большими проблемами, поэтому у них против "Барселоны" одна задача – сыграть достойно. А это значит - закончить игру с приемлемым счетом. Все понимают, и можно говорить сколько угодно, мол, у киевлян есть небольшие шансы, но... так сложилась ситуация. Команда едет играть, имея в запасе дублеров. Нужно показать достойный футбол, навязать какую-то борьбу. Мы видим, что и у "Барселоны" в чемпионате наблюдается небольшой кризис, команда набрала в шести матчах восемь очков. Поэтому и у них есть проблемы. Да, чудеса бывают, но только не в этом случае".

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 4 ноября. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.