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Александр Призетко о матче Барселона - Динамо: Чудеса бывают, но не в этом случае

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Бело-синие подходят к игре без груза ответственности

Александр Призетко о матче Барселона - Динамо: Чудеса бывают, но не в этом случае
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко оценил шансы киевлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

"В силу разных обстоятельств "Динамо" столкнулось с большими проблемами, поэтому у них против "Барселоны" одна задача – сыграть достойно. А это значит - закончить игру с приемлемым счетом. Все понимают, и можно говорить сколько угодно, мол, у киевлян есть небольшие шансы, но... так сложилась ситуация. Команда едет играть, имея в запасе дублеров. Нужно показать достойный футбол, навязать какую-то борьбу. Мы видим, что и у "Барселоны" в чемпионате наблюдается небольшой кризис, команда набрала в шести матчах восемь очков. Поэтому и у них есть проблемы. Да, чудеса бывают, но только не в этом случае".

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится в среду, 4 ноября. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.11.2020 в 13:09
вчера залетел ШД сегодня ДК--Вацко вернулся а он не фартовый
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0
-1
Prach13 (Дрогобич)
04.11.2020 в 14:30
Не пиши такого більше!це проблеми з головою,не ганьби своіх батьків!будьласк,без образ!
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0
0


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