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Даже Тер Штеген вернулся – Барселона огласила заявку на матч с киевским Динамо
Ждем основного вратаря "сине-гранатовых"?
Пресс-служба "Барселоны" объявила список футболистов, которые смогут принять участие в матче 3-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо".
Отметим, что голкипер команды Марк-Андре Тер Штеген попал в заявку Кумана. Немец не играл с августа, тогда "Бавария" нанесла "Барселоне" поражение со счетом 2:8. Вратарь успешно перенес операцию и восстановился. Вся заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Тер Штеген, Нету, Пенья
Защитники: Дест, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Фирпо
Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Рики Пуч, Педри, Тринкау, Де Йонг,
Нападающие: Гризманн, Брайтуэйт, Месси, Дембеле, Фати
???????? The squad for #BarçaDynamo! @ChampionsLeague pic.twitter.com/oWvXkhGYV6— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2020
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