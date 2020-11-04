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Даже Тер Штеген вернулся – Барселона огласила заявку на матч с киевским Динамо

Лига Чемпионов
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Ждем основного вратаря "сине-гранатовых"?

Даже Тер Штеген вернулся – Барселона огласила заявку на матч с киевским Динамо
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Пресс-служба "Барселоны" объявила список футболистов, которые смогут принять участие в матче 3-го тура Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

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Отметим, что голкипер команды Марк-Андре Тер Штеген попал в заявку Кумана. Немец не играл с августа, тогда "Бавария" нанесла "Барселоне" поражение со счетом 2:8. Вратарь успешно перенес операцию и восстановился. Вся заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Тер Штеген, Нету, Пенья

Защитники: Дест, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Фирпо

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Рики Пуч, Педри, Тринкау, Де Йонг,

Нападающие: Гризманн, Брайтуэйт, Месси, Дембеле, Фати

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В статье: Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Марк-Андре тер Штеген Лига Чемпионов УЕФА
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