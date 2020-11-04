Сергей Ребров: С Барселоной мы не доминировали, мы оборонялись и забивали

Можно не сомневаться, что когда речь заходит о противостоянии киевского "Динамо" с сине-гранатовыми конца 90-х, любой из его участников, игравших в составе украинского гранда, с удовольствием перенесется в ту пору. Ведь вспомнить есть что: играя в групповом турнире Лиги чемпионов 1997/ 98, команда Валерия Лобановского дважды наносила болезненные поражения "Барселоне", в составе которой в ту пору блистали многие звезды – в частности, португалец Луиш Фигу и бразилец Ривалдо. Болельщики со стажем хорошо помнят те незабываемые мгновенья, когда испанцев удалось оба раза обыграть с "сухим" крупным счетом. Сначала в Киеве – 3:0, а затем в Барселоне – 4:0.

Несмотря на занятость в ходе подготовки к очередному матчу группового турнира нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с "Ювентусом", главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров откликнулся на предложение корреспондента UA-Футбол рассказать о тех давних поединках с "сине-гранатовыми". Тем более, что в каждом из них выступавший в составе "Динамо" результативный форвард поражал ворота "Барсы".

Читайте такжеРебров: Я бы хотел сделать в Венгрии то, что сделал с нами Лобановский в Украине

- Наверное не ошибусь, если предположу, что оба поединка с "Барселоной" в том розыгрыше в вашей карьере, как и в карьере большинства ваших одноклубников по "Динамо", стоят особняком, - перым делом интересуюсь у Реброва.

- Наверное. Что и говорить, "Берселона" - большое имя. Хотя в том розыгрыше все матчи в нашей группе – и с ПСВ (Эйндховен), и с "Ньюкаслом", и с тем же испанским грандом были очень сложными. Конечно, победы над "Барселоной" придали всем нам уверенности, и в итоге мы финишировали в группе на первом месте.

- Забитый вами в самом дебюте киевского матча эффектный мяч у многих болельщиков до сих пор стоит перед глазами. Как рождался тот гол - помните?

- Ему предшествовал пас Юры Калитвинцева. Я открылся и забил.

- По воротам Рууда Хеспа вы пробивали с острого угла. Рассчитывали на элемент неожиданности для голкипера?

- А у меня другого выхода не было, ведь в штрафной площади "Барселоны" из партнеров никого не оказалось. Еще до удара успел посмотреть и убедиться, что некому отдавать передачу. Учитывая, что был на скорости и не было времени разворачиваться, пробил по воротам – и удачно попал.

- Чем была сильна тогдашняя команда Луи ван Галя?

"Барселона" всегда славилась индивидуально сильными игроками. Тогда в ней тоже были собраны лучшие футболисты, умеющие работать с мячом. Во встрече с нами испанцы использовали все пространство поля огромных размеров. Еще в 1993-м, когда "Динамо" играло с "Барселоной", его параметры были 120 на 90. Для соперников испанского гранда это было непривычным, так как никто в своих национальных чемпионатах таких размеров поля не использовал. Разумеется, футболисты "Барсы" чувствовали себя прекрасно так же, как и спустя четыре года, в 1997-м. Не помню точно, какими были размеры тогда, но не сомневаюсь, что максимальными. А что касается игроков "Барселоны", то все они очень высокой квалификации. Против такой команды всегда сложно играть.

- Перипетии выездного матча с "Барселоной" в память врезались?

- А чему тут врезаться: мы оборонялись и забивали – вот и все. Вместе с тем отмечу главную особенность – в обороне играли очень качественно, раз не пропустили ни одного мяча от "Барселоны". При этом забили четыре. Мы абсолютно не доминировали в том матче, но при организованной игре в обороне использовали все имеющиеся у нас моменты.

- Именно такой была тогда тренерская установка – играть от обороны?

- Мы практически все матчи в Лиге чемпионов так играли. Тогда в этом турнире нас никто особо не знал, и это были наши первые шаги. Для того, чтобы в таком турнире закрепиться, в первую очередь нужно было быть дисциплинированной командой, которая может в обороне терпеть и играть организованно. При этом имея в атаке качественных и скоростных игроков, которые хорошо работают с мячом. За счет этого мы практически в каждой игре забивали.

- Когда за минуту до перерыва барселонского матча Андрей Шевченко забил третий мяч, на стадионе "Камп Ноу" был настоящий шок. Ликовала лишь небольшая группа наших болельщиков с украинскими и динамовскими флагами. Их вам было слышно?

- Уже прошло почти двадцать пять лет, и этого я уже не помню. Тем более, что был сосредоточен на своей работе и не особо обращал на это внимание.

- Выходя на второй тайм, чувствовали себя хозяевами положения?

- Не могу ответить на этот вопрос. А уж тем более, когда речь идет о такой команде, как "Барселона". Такой по силам отыграть и три мяча, что показал наш ответный поединок с ней в розыгрыше сезона-1993/94 (тогда в первом, киевском матче "Динамо" взяло верх 3:1 – Прим. В.К.). В Барселоне я забил один мяч, но мы пропустили четыре. А ведь никто из нас тогда не расслаблялся. Это предусматривают методы Лобановского: ни на секунду не расслабляться, быть максимально сосредоточенным. Особенно в играх на таком уровне.

- Атмосфера тогда еще 120-тысячного стадиона в играх с европейским грандом психологически давила или же наоборот – подхлестывала?

- У нас в Киеве стадион "Олимпийский" был не хуже – на еврокубковых матчах собиралось по 100 тысяч! Поэтому чувствовали себя абсолютно нормально. Футболисты любят играть при больших аудиториях, ничего страшного в этом нет. Мы ведь все играем для болельщиков.

- Выездная победа над испанским грандом со счетом 4:0 повергла в шок всю футбольную Европу. После финального свистка в команде осознавали, что натворили в тот ноябрьский вечер?

- Да, мы обыграли "Барселону", но на тот период каждая игра в Лиге чемпионов была тяжелой. В них запоминались только счет, голы и какие-то отдельные моменты. А вот какие были раздевалки на стадионе в Барселоне, как мы там себя вели после матча и какие эмоции царили у нашего тренера или у кого-то другого – поверьте, это все стирается в памяти.

- Когда в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Ференцварош" недавно приезжал в Испанию на игру с "Барселоной", о перипетиях того матча 23-летней давности кто-то вспоминал?

- Вспоминали. В том числе и на пресс-конференции говорили об этом журналисты.

- Вам наверняка известно, что в гости к каталонцам "Динамо" отправилось с огромными кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом. Приходилось ли "Ференцварошу" сталкиваться с подобным в этом сезоне?

- Никакого алгоритма по преодолению проблемы в таких случаях быть не может. Если тот или другой футболист не готов играть, то приходится брать другого человека, пусть даже из молодых. То же самое касается и "Динамо", у которого девять человек оказалось зараженными. Тренеру ничего не остается, как использовать других футболистов.

- В венгерском футболе вы проводите уже третий сезон. Насколько успели адаптироваться к Венгрии, Будапешту и "Ференцварошу"?

- Я в любой работе хорошо адаптируюсь. Если есть результат, то адаптация проходит быстро. Мне нравится в Венгрии, нравится работать с людьми, нравится "Ференцварош".