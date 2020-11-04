Саленко: Взять очки в Испании для Динамо будет похоже на чудо

Бывший нападающий "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от матча киевлян в Лиге Чемпионов с "Барселоной".

– Перспективы туманные. А точнее, никаких. Учитывая кадровый потенциал Мирчи Луческу, киевлянам в Испании ничего не светит. "Динамо" не сможет рассчитывать как минимум на половину основных исполнителей. И даже, несмотря на то, что "Барселона" не блещет стабильностью во внутреннем чемпионате, каталонцы бесспорные фавориты этого противостояния.

Взять очки в Испании для "Динамо" будет похоже на чудо. Хотелось бы, чтобы киевляне хотя бы сыграли вничью, что было бы как победа, но надо реально смотреть на вещи. "Барселона" сейчас на голову сильнее.

- Динамовцам нужно ставить автобус у своих ворот?

- Скорее всего, так и будет. Хотя наставник не раз подчеркивал, что верит в Супрягу, в его потенциал. Именно в такой игре этот нападающий и мог бы проявить себя, а то что-то он в последнее время замолчал, не забивает уже шесть матчей подряд. У "Барселоны" есть некоторые проблемы в обороне, так что карты Владиславу в руки.

Очень важно держать свои ворота "на замке" и пытаться что-то соорудить у ворот хозяев. Если киевляне начнут открываться или еще хуже, пропустят в дебюте встречи, то пиши "пропало".