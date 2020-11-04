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Мораес: Боруссия очень хорошо подготовилась к Шахтеру

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ужасный результат

Мораес: Боруссия очень хорошо подготовилась к Шахтеру
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в эфире "Футбол NEWS" высказался о матче с "Боруссией" Менхенгладбах (0:6).

- Ужасный результат. Были большие ожидания от этого матча, ведь имели хорошие результаты во встречах с "Реалом" и "Интером". Очень много ошибок допустили. Нельзя делать их столько в Лиге чемпионов.

Хочу поздравить соперника. "Боруссия" действовала агрессивно и заранее знала, что мы хотим делать. Они очень хорошо подготовились к "Шахтеру", – сказал Мораес.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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VladKoval61 (Херсон)
04.11.2020 в 15:52
как вам не стидно - засранци
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белорус (Киев)
04.11.2020 в 15:21
Они-то подготовились, а вы, мать твою, чем занимались?
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