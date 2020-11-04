Мораес: Боруссия очень хорошо подготовилась к Шахтеру

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в эфире "Футбол NEWS" высказался о матче с "Боруссией" Менхенгладбах (0:6).

- Ужасный результат. Были большие ожидания от этого матча, ведь имели хорошие результаты во встречах с "Реалом" и "Интером". Очень много ошибок допустили. Нельзя делать их столько в Лиге чемпионов.

Хочу поздравить соперника. "Боруссия" действовала агрессивно и заранее знала, что мы хотим делать. Они очень хорошо подготовились к "Шахтеру", – сказал Мораес.