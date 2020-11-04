Лига Чемпионов
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Мораес: Боруссия очень хорошо подготовилась к Шахтеру
Ужасный результат
Нападающий "Шахтера"
- Ужасный результат. Были большие ожидания от этого матча, ведь имели хорошие результаты во встречах с "Реалом" и "Интером". Очень много ошибок допустили. Нельзя делать их столько в Лиге чемпионов.
Хочу поздравить соперника. "Боруссия" действовала агрессивно и заранее знала, что мы хотим делать. Они очень хорошо подготовились к "Шахтеру", – сказал Мораес.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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VladKoval61 (Херсон)
04.11.2020 в 15:52
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белорус (Киев)
04.11.2020 в 15:21
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