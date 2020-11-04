Гецко: Почему бы молодым игрокам Динамо не удивить Барселону?

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко в интервью zbirna.com оценил шансы киевлян в матче Лиги чемпионов против Барселоны

— Иван, учитывая такие большие кадровые проблемы, может ли Динамо хоть немного рассчитывать в Барселоне на положительный результат?

— Как говорил когда-то Михаил Фоменко: "Шансы есть даже тогда, когда их нет". Я думаю, что несмотря на всю сложность кадровой ситуации, которая возникла у Динамо из-за коронавируса и учитывая статус соперника и выездной матч, Мирча Луческу все равно будет настраивать киевлян на победу в Барселоне. Да, сейчас уровень соперничающих команд разный, но Луческу не тот тренер, который будет рассчитывать только на то, чтобы «отскочить» на Камп Ноу.

— В туре чемпионата УПЛ перед выездом в Испанию Динамо натужно обыграло с минимальным счетом Александрию. Киевляне в этой игре мысленно уже готовили себя к Барселоне?

— Да, я думаю, душой и телом команда уже была в Лиге чемпионов. Игроки наверняка хотели затратить как можно меньше сил с Александрией, чтобы настраиваться уже на Лигу чемпионов. Было заметно, что против команды Шарана Динамо играло не в полную силу, но этого хватило для победы. Такие же проблемы и у Шахтера. Наши гранды на матчи в Европе настраиваются лучше, чем на игры в чемпионате Украины.

— Бущан, Миколенко, Караваев, Шапаренко. Кого больше всего не будет хватать Динамо в матче с Барселоной?

— Как по мне, самой большой потерей стал вылет из обоймы Георгия Бущана. Все-таки у него был кураж в последних матчах. Когда вратарь уверен в себе, это 50 процентов успеха команды, нет нервотрепки, а партнеры знают, что за их спиной надежный тыл, который может подстраховать и спасти команду.

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— Молодой вратарь Нещерет не дрогнет перед такими звездами, как Месси?

— У Динамо перед глазами есть недавний пример того же Шахтера, который наказал за беспечность Реал. Почему бы молодым игрокам Динамо не удивить Барселону? Для них это шанс, который надо брать и использовать.

— Основная борьба у Динамо в группе Лиги чемпионов развернется с Ференцварошем за третье место?

— Да, однозначно. Надо признаться честно, что тягаться с грандами пока что Динамо не в состоянии. Но при этом потрепать нервы Барселоне и Ювентусу команда обязана. Думаю, такую же задачу Ференцварошу поставил и Сергей Ребров. У венгров сумасшедшая мотивация в Лиге чемпионов. И последний матч в Киеве в борьбе за путевку в Лигу Европы может стать решающим.